Türk Milli Takımı’nın hocası Türk olmalı

A Milli Takım’da teknik direktör bilmecesi sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Stefan Kuntz’un görevine son verildiği haberlerini yalanladı. Ancak kamuoyundaki beklenti tam aksini söylüyor. Kulislerden gelen haberler, milli takımda bir değişim olacağı ve federasyonun yabancı bir teknik adamı takımın başına getirmek istediği yönünde. Hatta bu ismin de Adana Demirspor’un eski hocası Vincenzo Montella olduğu öne sürülüyor.

Peki A Milli Takım’da yeni hoca kim olmalı? Sosyal medyada yapılan anketlerin çoğunda Türk Milli Takımı’nın başına yerli bir teknik direktörün getirilmesi gerektiği sonucu çıkıyor. Son döneme baktığımızda futbolseverler haksız sayılmaz. A Milli Takım’daki son yabancı hoca denemelerinin çoğu başarısızlıkla sonuçlandı. Guus Hiddink, Mircea Lucescu ve son olarak Stefan Kuntz beklentilere karşılık veremedi. Bu teknik adamların dönemlerinde önemli organizasyonları da kaçırdığımızı söylemekte fayda var.

Hırvatistan ile oynanılacak maça kadar Milli Takım gündeminin önemli bir bölümünü kaplayacak gibi gözüküyor. TFF, şu anda bir seçim yapmamış gözükse de futbolseverlerin yerli bir hocanın takımın başına gelmesi için ısrarcı olacağını öngörebiliriz.







