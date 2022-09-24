Spor Bakan Kasapoğlu açıkladı EURO 2028 ve 2032ye talibiz
FUTBOL FUTBOL

Bakan Kasapoğlu açıkladı: EURO 2028 ve 2032’ye talibiz

İstanbul’da düzenlenen Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) toplantısında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ‘‘Sporun en prestijli organizasyonlarına ev sahipliği yapmak için oldukça hırslıyız. 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonlarına adayız’’ dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye EURO 2028 ve EURO 2032’ye aday mı?
Avrupa Kulüpler Birliği toplantısı

İstanbul Çırağan Otel, 28. genel kurul toplantısı için bir araya gelen ECA üyesi çok sayıda Avrupa kulübü temsilcisine ev sahipliği yaptı. Kurul toplantısına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı.

Bakan Kasapoğlu, ECA’nın 28. genel kurulunun İstanbul’da düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, “Türk halkının futbola olan tutkusu sayesinde Türkiye bir futbol ülkesi olmuştur. Türkiye’nin futbol mirası Avrupa’da ve ötesinde bilinmektedir. 20. yüzyılın başında kurulan Türkiye Süper Ligi, en kaliteli ve en tutkulu futbolu sunmak için çalışmaktadır” dedi. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Sporun en prestijli organizasyonlarına ev sahipliği yapmak için oldukça hırslıyız. 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonlarına adayız” değerlendirmesinde de bulundu.

"Spor ülkesi olma yolunda ilerliyoruz"

Bakan Kasapoğlu, Türkiye’de futbol altyapısında son dönemde büyük devrimler gerçekleştirildiğine de vurgu yaparak, “Buna paralel olarak Türkiye, 65 spor federasyonuyla bir spor ülkesi olma yolunda ilerlemektedir. Türkiye, son yıllarda katıldığı tüm uluslararası organizasyonlarda çeşitli spor dallarında önemli sayıda madalya kazanmıştır” ifadelerini kullandı.

Ülke olarak büyük organizasyonlara başarıyla ev sahipliği yaptıklarını da aktaran Kasapoğlu, “Son iki yıldır Şampiyonlar Ligi kura çekimlerine İstanbul’da ev sahipliği yapmış bulunmaktayız. Düzenlediğimiz uluslararası organizasyonlarla spor camiasının takdirini kazandık. 2023 Şampiyonlar Ligi Finali’ne ev sahipliği yapacağız. Hepinizi bu muhteşem futbol şölenine davet ediyorum” dedi.

Nasser Al-Khelaifi: Avrupa Süper Ligi hiçbir zaman olmayacak

Avrupa kulüp temsilcilerinin Çırağan Otel’de bir araya geldiği toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan ECA Başkanı Nasser Al-Khelaifi, toplantının çok verimli ve pozitif bir atmosferde geçtiğini söyledi.

Al-Khelaifi, Avrupa Süper Ligi hakkında, “Avrupa Süper Ligi’ni kurmak isteyen takımlar, UEFA organizasyonlarına katılıyorlar ve başarılarını kutluyorlar. Her şey yolunda gidiyor. Avrupa Süper Ligi diye bir şey şu an yok ve hiçbir zaman olmayacak” dedi.


Macarlar ölüm grubunda tarih yazıyor
SPOR
Macarlar ölüm grubunda tarih yazıyor
Süper Ligde genç yok

Süper Lig'de
'genç' yok

Süre alan 433 futbolcunun sadece 33'ü 21 yaş altı.
Ölüm Grubunun sürpriz lideri

'Ölüm Grubu'nun
sürpriz lideri

İngiltere'nin küme düştüğü grupta Almanları devirdiler.
Galatasarayeksiklerini görecek

Galatasaray
eksiklerini görecek

Sarı-kırmızılılar, bugün saat 19:00'da İstanbulspor'la hazırlık maçı oynayacak.
Ali Koç döneminin <br>en etkili transferi

Ali Koç döneminin
en etkili transferi

​Fenerbahçe'nin yıldızı istikrarlı performansıyla takdir kazandı.
Sakatlık şoku

Sakatlık şoku

​Beşiktaş'ın yeni transferi sakatlık sebebiyle başarılı bir operasyon geçirdi.
Juan Mata'nın <br>forma numarası belli oldu

Juan Mata'nın
forma numarası belli oldu

​Galatasaray'ın yeni transferinden şaşırtan forma tercihi.
Derbiye odaklandı

Derbiye odaklandı

​Jorge Jesus, Beşiktaş derbisine odakladıklarını açıkladı.
Joshua King endişesi

Joshua King endişesi

​Sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.
'Topçu değil' dediği <br>futbolcu yıldız oldu

'Topçu değil' dediği
futbolcu yıldız oldu

​Domenec Torrent'in verdiği rapor eleştiri konusu oldu.
Görkemli veda

Görkemli veda

Arda Turan'ın jübilesinde dünyaca ünlü yıldızlar boy gösterecek.
Kadrodan çıkarıldı

Kadrodan çıkarıldı

Enes Ünal, Faroe Adaları maçında forma giyemeyecek.
'Söz konusu değil'

'Söz konusu değil'

​Mehmet Büyükekşi, Stefan Kuntz iddialarını yalanladı.
'İmzayı atacak'

'İmzayı atacak'

Ceyhun Kazancı'dan Valerien Ismael ve Ersin Destanoğlu açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.