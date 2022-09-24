Bakan Kasapoğlu açıkladı: EURO 2028 ve 2032’ye talibiz

İstanbul Çırağan Otel, 28. genel kurul toplantısı için bir araya gelen ECA üyesi çok sayıda Avrupa kulübü temsilcisine ev sahipliği yaptı. Kurul toplantısına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı.

Bakan Kasapoğlu, ECA’nın 28. genel kurulunun İstanbul’da düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, “Türk halkının futbola olan tutkusu sayesinde Türkiye bir futbol ülkesi olmuştur. Türkiye’nin futbol mirası Avrupa’da ve ötesinde bilinmektedir. 20. yüzyılın başında kurulan Türkiye Süper Ligi, en kaliteli ve en tutkulu futbolu sunmak için çalışmaktadır” dedi. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Sporun en prestijli organizasyonlarına ev sahipliği yapmak için oldukça hırslıyız. 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonlarına adayız” değerlendirmesinde de bulundu.

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"Spor ülkesi olma yolunda ilerliyoruz"

Bakan Kasapoğlu, Türkiye’de futbol altyapısında son dönemde büyük devrimler gerçekleştirildiğine de vurgu yaparak, “Buna paralel olarak Türkiye, 65 spor federasyonuyla bir spor ülkesi olma yolunda ilerlemektedir. Türkiye, son yıllarda katıldığı tüm uluslararası organizasyonlarda çeşitli spor dallarında önemli sayıda madalya kazanmıştır” ifadelerini kullandı.

Ülke olarak büyük organizasyonlara başarıyla ev sahipliği yaptıklarını da aktaran Kasapoğlu, “Son iki yıldır Şampiyonlar Ligi kura çekimlerine İstanbul’da ev sahipliği yapmış bulunmaktayız. Düzenlediğimiz uluslararası organizasyonlarla spor camiasının takdirini kazandık. 2023 Şampiyonlar Ligi Finali’ne ev sahipliği yapacağız. Hepinizi bu muhteşem futbol şölenine davet ediyorum” dedi.

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📍Avrupa Kulüpler Birliği 28. Genel Kurulu #ECA28GA



Avrupa futbolunun önemli paydaşlarını güzel İstanbul’umuzda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. pic.twitter.com/QyUTaGYZgi — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) September 23, 2022

Nasser Al-Khelaifi: Avrupa Süper Ligi hiçbir zaman olmayacak

Avrupa kulüp temsilcilerinin Çırağan Otel’de bir araya geldiği toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan ECA Başkanı Nasser Al-Khelaifi, toplantının çok verimli ve pozitif bir atmosferde geçtiğini söyledi.

Al-Khelaifi, Avrupa Süper Ligi hakkında, “Avrupa Süper Ligi’ni kurmak isteyen takımlar, UEFA organizasyonlarına katılıyorlar ve başarılarını kutluyorlar. Her şey yolunda gidiyor. Avrupa Süper Ligi diye bir şey şu an yok ve hiçbir zaman olmayacak” dedi.

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