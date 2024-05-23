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Spor

Türkiye Kupası sahibini buluyor

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu bugün Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak finalde belli olacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 75 bin taraftarın izlemesi beklenen mücadelede her iki takım da kötü geçen sezonu kupayla kapatıp UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılmanın hesaplarını yapıyor.

09:37 - 23/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:02 - 23/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Semih Kılıçsoy ile Berat Özdemir'in ikili mücadelesi
Semih Kılıçsoy ile Berat Özdemir'in ikili mücadelesi

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor bu akşam şampiyonluk için sahaya çıkacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı final maçı saat 20.45'te başlayacak. Mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.


Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan Beşiktaş, sırasıyla Eyüpspor, Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Ankaragücü'nü eleyerek finale geldi. Trabzonspor ise 4. turdan girdiği organizasyonda Çorum FK, Manisa FK, Gençlerbirliği, Başakşehir ve Fatih Karagümrük'ü eleyerek finalist oldu.




Beşiktaş risk istemiyor

Bu sezon 6 kez teknik direktör değiştiren ve son haftaya liderden 43 puan geride giren Beşiktaş, kötü geçen sezonu kupayla bitirmenin hesaplarını yapıyor. Süper Ligde 5'inci sırada yer alan siyah-beyazlı takım, son hafta Kasımpaşa'ya yenilmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne dahi katılamayacak. Bu nedenle Avrupa'yı riske etmemek ve bir üst kategorideki Avrupa Ligi seçeneğinden dolayı Beşiktaş, kupayı kazanmayı her şeyden çok istiyor.


Beşiktaş'ta Umut Meraş, Tayfur Bingöl ve Ante Rebic kadroda yer almadı.



Abdullah Avcı için bir ilk

Ziraat Türkiye Kupası, Trabzonspor için de büyük öneme sahip. Ligi 3. sırada bitirerek Avrupa Ligi'ni garantileyen bordo-mavililer bu durumda 3 eleme turuna çıkacak. Bu hedefe kupa şampiyonu olarak ulaşmak isteyen Trabzonspor böylece sadece play-off turu oynayacak.


Bordo-mavili takımda sakatlıkları süren Pepe, Benkoviç ve Hüseyin kadroda yer almadı.


Diğer yandan Trabzonspor ile 1 Süper Lig, 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Abdullah Avcı, tek eksik olan Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanmayı çok istiyor.


Muhtemel 11'ler

Trabzonspor:
Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Bardhi, Visca, Trezeguet, Onuachu.
Beşiktaş:
Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Muçi, Rashica, Semih, Muleka.





#Türkiye Kupası
#Trabzonspor
#Beşiktaş
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