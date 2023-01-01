Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi

"Bu turnuvada 150 takımımız var. Yani 81 ilde bu oyun oynanıyor. BAL takımlarının 1. Lig takımlarını elediği, TFF 3. Lig takımlarının üst turlara çıktığını hepimiz görüyoruz. Bunlar çok önemli. Futbolun dinamik yapısı ve heyecanı böylece artıyor. Şimdiye dek 16 farklı takım Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Bugün BAL'da oynayan Eskişehirspor da bu kupayı kazanan takımlardan. İlk ayaklarda Anadolu'nun gelişmekte olan illerinde bu maçların yayınlanması şehir ve futbol adına çok önemli."