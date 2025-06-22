Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Türkiye maçında seyirci rekoru kırıldı

Türkiye maçında seyirci rekoru kırıldı

16:2122/06/2025, Sunday
G: 22/06/2025, Sunday
IHA
Sonraki haber
Barış ve Dostluk Spor Salonu
Barış ve Dostluk Spor Salonu

FIBA Kadınlar EuroBasket’te Yunanistan ile Türkiye arasına oynanan karşılaşmayı tribünde 10 bin 503 seyirci takip etti. Bu, 2000 yılından bu yana en yüksek seyirci sayısı olarak kayıtlara geçti.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın (EuroBasket) 21. yüzyıldaki en yüksek seyirci sayısına, Türkiye’nin Yunanistan’ı 83-72 mağlup ettiği grup karşılaşmasında ulaşıldı. Pire’deki Barış ve Dostluk Spor Salonu’nda oynanan maçta 10 bin 503 seyirci tribündeki yerini aldı. Bu sayı, 2000 yılından bu yana FIBA Kadınlar EuroBasket maçlarında kaydedilen en yüksek seyirci katılımı oldu.


Türkiye ile ev sahibi Yunanistan arasında çeyrek final yolunda oynanan karşılaşma, Pire’deki önceki rekoru da geride bıraktı. Bir önceki müsabakada Yunanistan’ın, Fransa ile oynadığı karşılaşmayı 8 bin 860 kişi izlemişti. Her iki maçta oluşan bu seyirci sayıları, 2009’da Letonya’nın başkenti Riga’da Letonya ile Rusya arasında oynanan ve 8 bin 800 kişinin izlediği karşılaşmayı geçmiş oldu.


FIBA Kadınlar EuroBasket tarihindeki en yüksek seyirci sayısı ise 1952’de Moskova’da oynanan karşılaşmada kaydedildi. O maçta 20 binden fazla kişi tribünlerde yer almış, 1960’ta Sofya’da oynanan finalde de benzer bir seyirci yoğunluğu yaşanmıştı.




#EuroBasket
#Türkiye
#Yunanistan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercih kılavuzu taban puanlar ve kontenjanları 2025