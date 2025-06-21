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TBF'den Fenerbahçe Beko'ya bir ceza daha

TBF'den Fenerbahçe Beko'ya bir ceza daha

11:4021/06/2025, Cumartesi
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Türkiye Sigorta Basktebol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Beko oyuncusu Marko Guduric (sağ 2) ile Beşiktaş Fibabanka oyuncusu Jonah Mathews (2) mücadele etti.
Türkiye Sigorta Basktebol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Beko oyuncusu Marko Guduric (sağ 2) ile Beşiktaş Fibabanka oyuncusu Jonah Mathews (2) mücadele etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Kulübüne 230 bin lira para cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında seyircilerin neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle sarı-lacivertli kulübe 230 bin lira para cezası uyguladı.

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