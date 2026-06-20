Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Türkiye - Paraguay maçında saha karıştı

Türkiye - Paraguay maçında saha karıştı

07:0720/06/2026, Cumartesi
G: 20/06/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
İlk yarı biter bitmez ortam gerildi.
İlk yarı biter bitmez ortam gerildi.

Dünya Kupası D Grubu'nda oynanan Türkiye - Paraguay karşılaşmasında ilk yarının sona ermesinin ardından iki takım oyuncuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda oynanan Türkiye - Paraguay karşılaşmasının ilk yarısının ardından saha kenarında tansiyon yükseldi.

Mücadelenin ilk 45 dakikasında iki takım oyuncuları arasında yaşanan sert mücadeleler ve karşılıklı itirazlar devre arasına da yansıdı. Hakemin ilk yarıyı bitiren düdüğünün ardından yedek kulübelerinin bulunduğu bölümde kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Futbolcular ve teknik ekiplerin de dahil olduğu tartışma, araya giren görevliler ve oyuncuların müdahalesiyle büyümeden sona erdi. Yaşanan olayların ardından iki takım oyuncuları ile hakemler soyunma odasına yöneldi.




#Türkiye
#Paraguay
#Dünya Kupası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT 1 ŞİFRE SORUNU ÇÖZÜMÜ: Türkiye Paraguay maçı TRT1 HD yayın ve sinyal yok sorunu nasıl çözülür? Türkiye-Paraguay maçı için güncel TRT 1 frekans ayarları