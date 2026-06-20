Türkiye - Paraguay maçında saha karıştı

Mücadelenin ilk 45 dakikasında iki takım oyuncuları arasında yaşanan sert mücadeleler ve karşılıklı itirazlar devre arasına da yansıdı. Hakemin ilk yarıyı bitiren düdüğünün ardından yedek kulübelerinin bulunduğu bölümde kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Futbolcular ve teknik ekiplerin de dahil olduğu tartışma, araya giren görevliler ve oyuncuların müdahalesiyle büyümeden sona erdi. Yaşanan olayların ardından iki takım oyuncuları ile hakemler soyunma odasına yöneldi.