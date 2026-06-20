2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı ile Paraguay karşı karşıya gelirken, mücadelenin ilk yarısında yaşanan bir pozisyon geceye damga vurdu. Paraguay'ın 10 numarası Miguel Almiron, 45+3. dakikada Mert Müldür ile girdiği diyalog sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Peki Almiron neden kırmızı kart gördü, kural ne diyor? İşte detaylar.

Almiron neden kırmızı kart yedi, kural ne?

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Mert Müldür ile yaşadığı pozisyonun ardından ağzını eliyle kapatarak rakibine bir şeyler söyleyen Almiron için El Salvadorlu hakem Ivan Barton oyunu devam ettirdi. Ancak VAR odasından gelen uyarının ardından pozisyonu yeniden değerlendiren deneyimli hakem, Paraguaylı yıldız oyuncuya doğrudan kırmızı kart gösterdi.





Son dönemde FIFA ve IFAB tarafından getirilen düzenlemeler kapsamında, rakip oyuncuya yönelik hakaret, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanılması ciddi disiplin ihlali olarak değerlendiriliyor. Oyuncunun ağzını kapatarak söylediği sözlerin içeriği VAR incelemesiyle tespit edilirken, yeni kurallar gereği bu tür ifadeler doğrudan kırmızı kartla cezalandırılıyor.





Bu nedenle Almiron'un hareketi, yalnızca sportmenlik dışı davranış olarak değil, rakibe yönelik uygunsuz sözlü ifade kapsamında değerlendirilerek ihraçla sonuçlandı.











