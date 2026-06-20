Türkiye Paraguay ile berabere kalırsa eleniyor mu, gruptan nasıl çıkarız?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, Paraguay karşısında kritik bir sınava çıkıyor. İlk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan Ay-Yıldızlılar için ikinci karşılaşma büyük önem taşıyor. Peki, Türkiye Paraguay ile berabere kalırsa Dünya Kupası'na veda mı edecek? İşte detaylar.

Türkiye Paraguay ile berabere kalırsa eleniyor mu?

Paraguay karşısında alınacak bir beraberlik, A Milli Takımımızın gruptan çıkma umutlarını ve kaderini tamamen son maç olan ABD karşılaşmasına taşıyacak. Bu senaryoda puanını 1'e yükseltecek olan Ay-Yıldızlılar, gruptan çıkma iddiasını matematiksel olarak koruyacak. Paraguay da ilk maçta ABD'ye yenildiği için bizim gibi 1 puana ulaşacak ve D Grubu'ndaki düğüm son hafta çözülecek.

Galibiyet alınması durumunda ise Ay-Yıldızlılar, son 32 turu için önemli bir avantaj yakalayacak.

Dünya Kupası'nda gruplardaki sıralama puan durumuna göre şekillenirken, Türkiye'nin Paraguay karşısında alacağı sonuç, D Grubu'ndaki kaderini doğrudan etkileyecek. Bu nedenle futbolseverlerin gözü, kritik mücadelede ve gruptaki diğer karşılaşmalarda olacak.







