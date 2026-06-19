Dünya Kupası'nda ilk bilet kesildi! Sabaha karşı biten dev maçta son 32'ye yükselen ilk takım belli oldu...

2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşamasının ikinci maçları oynanırken turnuvanın ilk son 32 biletinin sahibi sabaha karşı oynanan maçla resmen belli oldu. A Grubu'nun iki güçlü ve dinamik ekibini karşı karşıya getiren dev randevuda ev sahibi Meksika, Güney Kore'yi 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Tribünlerin tıklım tıklım dolduğu ve adeta karnaval havasının yaşandığı maçta Meksika, bu zaferle birlikte 2026 Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı garantileyen ilk ülke olarak tarihe geçti.
2026 FIFA Dünya Kupası A grubu 2. maçında Güney Kore'yi 1-0 mağlup eden Meksika, son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.
Turnuvaya ev sahipliği yapan ülkelerden birisi olan Meksika'ya galibiyeti getiren tek golü 50. dakikada Luis Romo kaydetti.
Bu skorun ardından A grubunda puanını 6'ya yükselten Meksika, 2026 Dünya Kupasında son 32 turuna kalmayı garantileyen ilk takım oldu. Güney Kore ise 3 puanla 2. sırada kaldı.
İŞTE SONRAKİ MAÇLAR
Gruptan çıkmayı garantileyen Meksika, grubun üçüncü ve son maçında Çekya ile karşılaşacak. Güney Kore ise Güney Afrika ile karşılaşacak.