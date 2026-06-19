Dünya Kupası'nda ilk bilet kesildi! Sabaha karşı biten dev maçta son 32'ye yükselen ilk takım belli oldu...

Bu skorun ardından A grubunda puanını 6'ya yükselten Meksika, 2026 Dünya Kupasında son 32 turuna kalmayı garantileyen ilk takım oldu. Güney Kore ise 3 puanla 2. sırada kaldı.

Gruptan çıkmayı garantileyen Meksika, grubun üçüncü ve son maçında Çekya ile karşılaşacak. Güney Kore ise Güney Afrika ile karşılaşacak.