2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu’nun merakla beklenen dev randevusunda futbolseverler kelimenin tam anlamıyla gol şovuna tanıklık etti! Turnuvanın en büyük favorilerinden İngiltere, Dallas Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Hırvatistan'ı nefes kesen 6 gollü mücadelede 4-2 mağlup ederek kupaya görkemli bir başlangıç yaptı.
2026 Dünya Kupası L Grubu ilk maçında İngiltere ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.
Futbolseverleri gole doyuran mücadelede İngiltere, rakibini 4-2'lik skorla mağlup etti.
İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri Harry Kane (2), Jude Bellingham ve Marcus Rashford kaydederken Hırvatistan'ın gollerini de Baturina ve Petar Musa attı.
Turnuvaya görkemli bir başlangıç yapan İngiltere, L Grubu'nda 3 puana ulaştı. Hırvatistan ise ilk haftayı puansız geçti.
LİVAKOVİC PENALTI KURTARDI, TEKRAR EDİLDİ
Sezonu Dinamo Zagreb'de kiralık olarak geçiren Fenerbahçeli kaleci Dominik Livakovic, mücadeleye kurtarışlarıyla damga vursa da İngiltere'nin galibiyetine engel olamadı.
Livakovic, maçın ilk yarısında İngiltere'nin kazandığı penaltıda Harry Kane'in vuruşunu kurtardı. Ancak ayağının kale çizgisinde olmaması nedeniyle penaltı tekrar edildi ve bu kez Kane, topu ağlara gönderdi.
İNGİLTERE - HIRVATİSTAN MAÇ ÖZETİ
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