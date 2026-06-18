2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu’nun merakla beklenen dev randevusunda futbolseverler kelimenin tam anlamıyla gol şovuna tanıklık etti! Turnuvanın en büyük favorilerinden İngiltere, Dallas Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Hırvatistan'ı nefes kesen 6 gollü mücadelede 4-2 mağlup ederek kupaya görkemli bir başlangıç yaptı.

1 /7 2026 Dünya Kupası L Grubu ilk maçında İngiltere ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.



2 /7 Futbolseverleri gole doyuran mücadelede İngiltere, rakibini 4-2'lik skorla mağlup etti.



3 /7 İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri Harry Kane (2), Jude Bellingham ve Marcus Rashford kaydederken Hırvatistan'ın gollerini de Baturina ve Petar Musa attı.

4 /7 Turnuvaya görkemli bir başlangıç yapan İngiltere, L Grubu'nda 3 puana ulaştı. Hırvatistan ise ilk haftayı puansız geçti.



5 /7 LİVAKOVİC PENALTI KURTARDI, TEKRAR EDİLDİ



Sezonu Dinamo Zagreb'de kiralık olarak geçiren Fenerbahçeli kaleci Dominik Livakovic, mücadeleye kurtarışlarıyla damga vursa da İngiltere'nin galibiyetine engel olamadı.



6 /7 Livakovic, maçın ilk yarısında İngiltere'nin kazandığı penaltıda Harry Kane'in vuruşunu kurtardı. Ancak ayağının kale çizgisinde olmaması nedeniyle penaltı tekrar edildi ve bu kez Kane, topu ağlara gönderdi.

