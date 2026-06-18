Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Dallas'ta 6 gollü çılgın gece! İngiltere Hırvatistan’a acımadı | ÖZET

Dallas'ta 6 gollü çılgın gece! İngiltere Hırvatistan’a acımadı | ÖZET

07:3518/06/2026, Perşembe
G: 18/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu’nun merakla beklenen dev randevusunda futbolseverler kelimenin tam anlamıyla gol şovuna tanıklık etti! Turnuvanın en büyük favorilerinden İngiltere, Dallas Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Hırvatistan'ı nefes kesen 6 gollü mücadelede 4-2 mağlup ederek kupaya görkemli bir başlangıç yaptı.

2026 Dünya Kupası L Grubu ilk maçında İngiltere ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.


Futbolseverleri gole doyuran mücadelede İngiltere, rakibini 4-2'lik skorla mağlup etti.


İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri Harry Kane (2), Jude Bellingham ve Marcus Rashford kaydederken Hırvatistan'ın gollerini de Baturina ve Petar Musa attı.

Turnuvaya görkemli bir başlangıç yapan İngiltere, L Grubu'nda 3 puana ulaştı. Hırvatistan ise ilk haftayı puansız geçti.


LİVAKOVİC PENALTI KURTARDI, TEKRAR EDİLDİ



Sezonu Dinamo Zagreb'de kiralık olarak geçiren Fenerbahçeli kaleci Dominik Livakovic, mücadeleye kurtarışlarıyla damga vursa da İngiltere'nin galibiyetine engel olamadı.


Livakovic, maçın ilk yarısında İngiltere'nin kazandığı penaltıda Harry Kane'in vuruşunu kurtardı. Ancak ayağının kale çizgisinde olmaması nedeniyle penaltı tekrar edildi ve bu kez Kane, topu ağlara gönderdi.



İNGİLTERE - HIRVATİSTAN MAÇ ÖZETİ

İngiltere - Hırvatistan maç özetini izlemek için TIKLAYIN.



#İngiltere
#Dünya Kupası
#Hırvatistan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF yaz okulu kayıt takvimi 2026: AÖF yaz okulu 2026 ders seçimi nasıl yapılır, en fazla kaç ders seçilir?