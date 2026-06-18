Süper Lig'in yıldızları karşı karşıya geldi, 90+5'te büyük sürpriz yaşandı!

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu’nda gecenin ilerleyen saatlerinde oynanan mücadele, Türk futbolseverler için adeta bir Süper Lig derbisine sahne oldu. Rams Başakşehir forması giyen Jerome Opoku, Gana adına maça ilk 11'de başladı. Ayrıca Beşiktaş'tan Amir Murillo da Panama adına sahaya çıkan isimlerden oldu. Gana, 90+5. dakikada bulduğu dramatik golle Panama'yı 1-0 mağlup ederek turnuvaya altın değerinde 3 puanla başladı.

1 /6 2026 FIFA Dünya Kupası L grubu maçında Panama ile karşı karşıya gelen Gana, maçın son anlarında bulduğu golle rakibin 1-0 mağlup etti.



2 /6 Gana'yı galibiyeti getiren tek golü 90+5. dakikada Caleb Yirenkyi kaydetti.



3 /6 Bu skorun ardından Gana puanını 3'e yükseltti. Panama ise dev turnuvaya 0 puanla başladı.



4 /6

TANIDIK SİMALAR KARŞILAŞTI

Rams Başakşehir forması giyen Jerome Opoku, Gana adına maça ilk 11'de başladı. Ayrıca Beşiktaş'tan Amir Murillo da Panama adına sahaya çıkan isimlerden oldu.







5 /6 İŞTE SONRAKİ MAÇLAR



Gana, 2026 FIFA Dünya Kupası L grubu ikinci maçında İngiltere ile karşılaşacak. Panama ise Hırvatistan ile kritik bir maça çıkacak.

