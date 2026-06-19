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Montella'dan canlı yayında tarihi isyan! "Onlardan daha çok Türk'üm!"

Montella'dan canlı yayında tarihi isyan! "Onlardan daha çok Türk'üm!"

08:3719/06/2026, Cuma
G: 19/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avustralya mağlubiyetinin ardından kendisine gelen eleştirilere karşı ilk kez konuştu. Kendisine ve takıma yönelik eleştirilerin sınırları aştığını belirten İtalyan çalıştırıcı, Türk futbol kamuoyunda deprem etkisi yaratacak açıklamalar imza attı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, TRT Spor'a verdiği röportajda yapılan eleştirilere tepki gösterdi. 


Montella yapılan eleştirilerin çok sert olduğunu ifade ederken, "Kaos yaratıp da Türkiye’ye zarar vermek isteyen insanlardan daha çok Türk olduğuma inanıyorum. Ben her zaman buranın başarısı için mücadele veriyorum." dedi.

Avustralya maçında çok üzüldüklerini söyleyen İtalyan çalıştırıcı, "Ben aslında Türküm. Biliyorsunuz, 5 yıldır buradayım. Duygusallığı tam anlamıyla biliyorum, Türkiye’de yaşayacağımız duyguları. Çok üzüldük o maçtan sonra. Sadece o değil, kaos yaratıldı biliyorsunuz. Maçtan sonra ondan da yararlanılmaya çalışıldı. Eklemem gereken bir konu var: 3 yıldır burada güzel işlere imza atıyoruz. Futbolcularla beraber başarılara koşuyoruz. Dünyada takdir edilirken kendi ülkemizde bu kadar takdirden uzak olmamız ve ilk mağlubiyette bunu yıkmaya çalışan bir sistem olması beni çok üzüyor. Kimsenin şüphesi olmasın, önümüzdeki maçta her zamanki gibi çok çalışarak istediğimiz hedeflere yürümeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Oyunculara yapıcı eleştiriler yapılması gerektiğini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Ben sadece basın odalarında söylenen sözleri söylemiyorum ama bazı bireyler karışıklık yaratıyorlar. Bu beni etkilemiyor." şeklinde konuştu.


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