Dünya Kupası'nda gece seansında çılgın maç! 2 kırmızı kart, ağır sakatlık ve 6 gol

Katar'da ise 33. dakikada Mohamed Ahmed ve 53. dakikada Assim Madibo direkt olarak kırmızı kart gördü.

Kanada, 2026 FIFA Dünya Kupası B grubu üçüncü ve son maçında İsviçre ile karşılaşacak. Katar ise son maçını Bosna Hersek ile oynayacak.