Dünya Kupası'nda gece seansında çılgın maç! 2 kırmızı kart, ağır sakatlık ve 6 gol

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu’nda gece seansında oynanan mücadele turnuva tarihinin en farklı skorlarından birine ev sahipliği yaptı. Ev sahibi ülkelerden Kanada, kendi seyircisi önünde Katar'ı kelimenin tam anlamıyla bozguna uğratarak sahadan 6-0'lık tarihi bir zaferle ayrıldı. Eski bir Beşiktaşlının gol perdesini açtığı, Jonathan David'in hat-trick yaparak yıldızlaştığı ve Katar'ın 9 kişi tamamladığı rüya gibi gecede Kanada gruptan çıkma yolunda dev bir adım attı.
Kanada, 2026 FIFA Dünya Kupası B grubu ikinci maçında Katar'ı 6-0 mağlup etti.
Kanada'ya galibiyeti getiren golleri; 16. dakikada Cyle Larin, 29, 45+3. ve 90+2. dakikalarda Jonathan David, 64. dakikada Nathan Saliba, 75. dakikada Mohammad Naceur Mana (KK) kaydetti.
Katar'da ise 33. dakikada Mohamed Ahmed ve 53. dakikada Assim Madibo direkt olarak kırmızı kart gördü.
Öte yandan Kanada'da ciddi sakatlık yaşayan Ismael Kone, 57. dakikada yerini Nathan Saliba'ya bıraktı.
Kanada bu skorun ardından puanını 4'e yükseltirken, Katar 1 puanda kaldı.
İŞTE SONRAKİ MAÇLARI
Kanada, 2026 FIFA Dünya Kupası B grubu üçüncü ve son maçında İsviçre ile karşılaşacak. Katar ise son maçını Bosna Hersek ile oynayacak.