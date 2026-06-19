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İsmail Kartal imzayı attı, gece yarısı eski Fenerbahçeliyi aradı! "Teknik heyetime katılır mısın?"

İsmail Kartal imzayı attı, gece yarısı eski Fenerbahçeliyi aradı! "Teknik heyetime katılır mısın?"

08:5719/06/2026, Cuma
G: 19/06/2026, Cuma
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Aziz Yıldırım’ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal, Fenerbahçe’de kelimenin tam anlamıyla bir "efsaneler harekatı" başlattı! Yardımcı antrenörlük görevine Dirk Kuyt’ı, futbol direktörlüğüne ise Oğuz Çetin’i getiren tecrübeli çalıştırıcı, dün gece yarısı sarı-lacivertli taraftarları ayağa kaldıracak çok flaş bir hamle daha yaptı.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlığa seçilmesinin ardından sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü belli oldu.


Fenerbahçe, İsmail Kartal ile 1 yıllık anlaşma sağladı.


TEKNİK EKİBİ ŞEKİLLENİYOR

 

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın teknik ekibinde sarı-lacivertlilerin eski futbolcularından Dirk Kuyt'ın yer alacağını açıkladı.


Öte yandan Fenerbahçe'nin bir başka eski futbolcusu Dusan Tadic ile ilgili bir gelişme yaşandı.


İSMAİL KARTAL TADIC'E TELEFON AÇTI

 

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, eski öğrencisi Dusan Tadic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Haberde, İsmail Kartal'ın Dusan Tadic'e “Teknik heyette yer almayı düşünür müsün?” diye sorduğu aktarıldı.


İkili arasında Tadic'in futbol sonrasındaki kariyer planı hakkında da konuşulduğu belirtildi.


İKİ TEKLİF VAR

 

Futbol kariyerini sürdürmeyi de düşünen 37 yaşındaki Tadic'e Schalke ve Vojvodina'nın teklif götürdüğü ifade edildi.


Tecrübeli yıldızın önümüzdeki günlerde geleceğiyle ilgili karar vermesi bekleniyor.


SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

 

Al-Wahda forması giyen Dusan Tadic'in sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor. Basına yansıyan haberlere göre; Dusan Tadic, takımda kalmak istemiyor ve seçeneklerini değerlendiriyor.


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