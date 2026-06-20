2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, Paraguay karşısında kritik bir sınava çıkıyor. İlk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan Ay-Yıldızlılar için ikinci karşılaşma büyük önem taşıyor. Peki, Türkiye Paraguay'a yenilirse Dünya Kupası'na veda mı edecek? İşte detaylar.

Türkiye Paraguay’a yenilirse eleniyor mu?

Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye Millî Futbol Takımı, Paraguay karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılması halinde son grup maçı öncesinde büyük ölçüde zora girecek. Ancak alınacak sonuçlara bağlı olarak matematiksel olarak elenme ihtimali diğer karşılaşmaların skorlarına göre şekillenecek.

Ay-Yıldızlılar, Paraguay karşısında mağlup olması durumunda puansız kalacak ve gruptaki son maçta ABD karşısında mutlak galibiyet hedefleyecek. Bununla birlikte, diğer maçların sonuçları ve averaj hesapları da son 32 turuna yükselme ihtimallerini belirleyecek.

Beraberlik halinde Türkiye, gruptan çıkma umutlarını son maça taşıyacak. Galibiyet alınması durumunda ise Ay-Yıldızlılar, son 32 turu için önemli bir avantaj yakalayacak.

Dünya Kupası'nda gruplardaki sıralama puan durumuna göre şekillenirken, Türkiye'nin Paraguay karşısında alacağı sonuç, D Grubu'ndaki kaderini doğrudan etkileyecek. Bu nedenle futbolseverlerin gözü, kritik mücadelede ve gruptaki diğer karşılaşmalarda olacak.















