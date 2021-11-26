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Dünya Kupası Play-Off turundaki rakibimiz Portekiz oldu

A Milli Futbol Takımı’nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi 19.00'daki kura çekiminde belli oldu. Dünya Kupası play-off turunda A Milli Futbol Takımımızın rakibi Portekiz oldu. Yarı finalde galip gelen ekip İtalya - Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
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A Milli Takımımız, Mart ayında play-off karşılaşmalarına çıkacak.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final kura çekimi, İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirildi. Kura çekiminde Türkiye'yi, Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz temsil etti.

Kura çekimine, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım katıldı.

  • 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup eden ve grubunu ikinci sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazanan milli takımın yarı finaldeki rakibi Portekiz oldu.
  • Milliler, Portekiz'i elemesi halinde 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Play-off maçları Mart 2022'de oynanacak

Play-off'ta karşılaşmalar, tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seribaşı takımların ev sahibi avantajı olacak.

A Yolu'nda Galler-Avusturya maçının galibi, B Yolu'nda Rusya-Polonya maçının galibi, C Yolu'nda ise Portekiz-Türkiye maçının galibi, final mücadelesine ev sahipliği yapacak.

Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart 2022'de yapılacak.

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenecek.

2022 Dünya Kupası, Play-Off kura çekimi tamamlandı
2022 Dünya Kupası, Play-Off kura çekimi tamamlandı

Play-off’ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak. Finale kalacak 6 takımdan 3’ü ise Avrupa’dan Katar’a gidecek son ülkeler olacak. Play-off’larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart’ta yapılacak.


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