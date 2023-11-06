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Spor

Tuzlaspor'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert yanıt

TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Divan Kurulu'nda yapmış olduğu açıklamalara sert bir yanıt verdi. Tuzlaspor'dan yapılan açıklamada, "Her fırsatta TFF'nin kendisine karşı olduğunu iddia eden Ali Koç'un TFF'nin Fenerbahçe menfaatine hiç hareket etmiyormuş gibi kamuoyunda karşı yapmış olduğu algı fırıldaklıktan başka bir şey değildir" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi
13:31 - 6/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 13:34 - 6/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Tuzlaspor, 1. Lig'de yer alıyor

Tuzlaspor, 1. Lig'de yer alıyor

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#Tuzlaspor
#Fenerbahçe
#Ali Koç
9 dakika önce
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