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U14 takım otobüsüne taşlı saldırı

Bilecik’te oynanan U14 Gençler Ligi maçı sonrası çıkan olaylarda takım otobüsünün arka camı kırılırken, minik futbolcular büyük korku yaşadı.

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Haber Merkezi İHA
U14 takım otobüsüne taşlı saldırı
Atılan taş otobüsün arka camını kırdı.

Bilecik U14 Gençler Ligi 5. haftasında Bozüyük Sentetik Sahası’nda Bozhüyükspor ile 1299 Bilecik Kulübü karşı karşıya geldi.

35’er dakikadan 2 devre oynanan maçın 15. dakikasında Yusuf Yıldırım’ın golüyle ilk yarıya 1-0 önde giren 1299 Bilecik Kulübü, ikinci yarının 45. dakikasında bir gol yedi. Durum 1-1 olurken, maçın 50. dakikasında ev sahibi Bozhüyükspor bir gol daha bularak durumu 2-1’e getirdi. Maçın 55. dakikasında Yusuf Yıldırım kendisinin ve takımın ikinci golü kaydederken, durum 2-2 oldu. Maçın 60’ıncı dakikasında Sadık Eymen 1299 Bilecik Kulübü’nün 3’üncü golünü kaydetti. Karşılaşmanın 65. dakikasında Yusuf Yıldırım topu filelere göndererek, hat-trick yaptı. Bu golden sonra müsabaka başka gol olmazken, 1299 Bilecik Kulübü maçı 4-2 kazandı.

Ligde bir hafta BAY geçen 1299 Bilecik Kulübü ligde 4’te 4 yaparak puanını 12’ye çıkardı.

Takım otobüsünü taşladılar

Maçın son dakikalarında saha içinde başlayan olaylar saha dışına da taştı. Stattan çıkan taraftarlar otobüsü taşladı. Otobüsün arka camı kırılırken, minik futbolcular korku dolu anlar yaşadı.

Öte yandan müsabaka sonundan teknik heyet arasından olaylar yaşanırken, 1299 Bilecik Kulübü yaşanan olay sonrası karakola giderek şikayetçi oldu.

1299 Bilecik Kulübü U14 Takımı
1299 Bilecik Kulübü U14 Takımı

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