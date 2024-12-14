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U19 Elit Lig maçında kavga çıktı: Genç futbolcu darp edildi | VİDEO

U19 Elit Lig maçında kavga çıktı: Genç futbolcu darp edildi | VİDEO

16:1714/12/2024, Cumartesi
G: 14/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Eyüpspor - Kasımpaşa maçında kavga.
Eyüpspor - Kasımpaşa maçında kavga.

Eyüpspor U19 - Kasımpaşa U19 arasında oynanan karşılaşmaya son düdüğün ardından çıkan kavga damga vurdu. Çıkan arbedede Kasımpaşalı Yusuf İnci'nin kaşında açılma ve kafasında yarık olduğu görüntülendi. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

U19 Elit A Ligi 19. haftasında Eyüpspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kasımpaşa 3-2 kazandı.


Eyüp Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya son düdüğünün ardından çıkan kavga damga vurdu.


İki takım oyuncuları arasındaki laf dalaşı sonrası çıkan kavgaya taraftarlar da dahil oldu.


Çıkan arbedede Kasımpaşalı Yusuf İnci yaralandı. Genç futbolcunun kaşında açılma ve kafasında yarık olduğu görüntülendi.


İşte son düdüğün ardından yaşananlar:




#U19 Elit Lig
#Eyüpspor U19
#Kasımpaşa U19

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