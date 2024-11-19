Türkiye U21-Sırbistan U21 maçında kavga: Polisler müdahele etti

Türkiye U21 ile Sırbistan U21 takımları Kocaeli Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Müsabaka Sırbistan'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Son düdüğün çalmasının ardından iki takımın futbolcuları arasında arbede yaşandı.
Soyunma odası koridorlarında devam eden arbede polisin araya girmesiyle son buldu.
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