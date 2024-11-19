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Türkiye U21-Sırbistan U21 maçında kavga: Polisler müdahele etti

Türkiye U21-Sırbistan U21 maçında kavga: Polisler müdahele etti

22:4219/11/2024, Salı
G: 19/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Son düdüğün ardından saha karıştı.
Son düdüğün ardından saha karıştı.

Türkiye U21 – Sırbistan U21 arasında Kocaeli Stadı'nda oynanan karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından iki takımın futbolcuları arasında arbede yaşandı.

Türkiye U21 ile Sırbistan U21 takımları Kocaeli Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Müsabaka Sırbistan'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Son düdüğün çalmasının ardından iki takımın futbolcuları arasında arbede yaşandı.

Soyunma odası koridorlarında devam eden arbede polisin araya girmesiyle son buldu.



#Türkiye U21
#Sırbistan U21
#Hazırlık maçı

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