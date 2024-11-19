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Türkiye U20 sahasında Almanya'ya mağlup

Türkiye U20 sahasında Almanya'ya mağlup

21:4819/11/2024, Salı
G: 19/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Türkiye U20 - Almanya U20
Türkiye U20 - Almanya U20

20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Elit Lig 5. hafta maçında Almanya'ya 2-0 mağlup oldu. Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 45+2 ve 61. dakikalarda Damion Downs kaydetti. Bu sonuçla grupta 3. yenilgisini yaşayan Türkiye, 2 puanda kaldı.

UEFA Elit Lig 5. hafta maçında 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı sahasında Almanya'ya 2-0 mağlup oldu.


Almanya, Damion Downs'ın 45+2 ve 61. dakikalarda kaydettiği gollerle karşılaşmada 2-0 galibiyetle ayrıldı.

Müsabakayı Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan ile son olarak Cardiff City'yi çalıştıran Erol Bulut da takip etti.

Bu sonuçla grupta 3. yenilgisini yaşayan Türkiye, 2 puanda kaldı. Ay-yıldızlılar, 2025 yılının mart ayında İtalya ve Romanya ile yapacağı maçlarla Elit Lig mücadelesini tamamlayacak.


TÜRKİYE U20 - ALMANYA U20 MAÇ ÖZETİ

Türkiye U20 - Almanya U20 maçının özetini izlemek için

U20 ELİT LİG PUAN DURUMU



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#Almanya U20
#U20 Elit Lig

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