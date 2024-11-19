UEFA Elit Lig 5. hafta maçında 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı sahasında Almanya'ya 2-0 mağlup oldu.

Müsabakayı Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan ile son olarak Cardiff City'yi çalıştıran Erol Bulut da takip etti.