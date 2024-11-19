UEFA Elit Lig 5. hafta maçında 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı sahasında Almanya'ya 2-0 mağlup oldu.
Almanya, Damion Downs'ın 45+2 ve 61. dakikalarda kaydettiği gollerle karşılaşmada 2-0 galibiyetle ayrıldı.
Müsabakayı Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan ile son olarak Cardiff City'yi çalıştıran Erol Bulut da takip etti.
Bu sonuçla grupta 3. yenilgisini yaşayan Türkiye, 2 puanda kaldı. Ay-yıldızlılar, 2025 yılının mart ayında İtalya ve Romanya ile yapacağı maçlarla Elit Lig mücadelesini tamamlayacak.
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