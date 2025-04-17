Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Salon Sporları
U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi

U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi

00:3017/04/2025, Perşembe
G: 16/04/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası
U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası

U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda final müsabakalarının ardından kupalar sahiplerini buldu. Turnuvanın teknik sporcusu Sevim Akbaş, centilmen sporcusu Elmira Yasin ve centilmen antrenörü ise Volkan Asan seçildi.

Çorum Kapalı Spor Salonu'nda 15-16 Nisan tarihleri arasında yapılan U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda final müsabakalarının ardından kupalar sahiplerini buldu.


Takımlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (153), 2. Erzincan İl Özel İdare (104), 3. Yalova Termal Spor Kulübü (85);


Turnuvanın teknik sporcusu, Sevim Akbaş, centilmen sporcusu Elmira Yasin ve centilmen antrenörü ise Volkan Asan seçildi.


Kilolarında kürsüye çıkan sporcular:

50 Kg: 1. Nil Aktaş (Kırklareli Lüleburgaz), 2. Nazlıcan Kaya (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 3. Yağmur Karabacak (Afyon Taşoluk) ve Songül Kavak (Aydın Kuyucak Belediyesi)


55 Kg: 1. Tuba Demir (Yalova Termal), 2. Edanur Beyrut (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 3. Şeyma Çacar (Zonguldak Akademi) ve Şeyda Salim (Hakkari Güreş)


59 Kg: 1. Sevim Akbaş (Trabzon Ferdi), 2. Sude Topal (Antalya Büyükşehir Belediyesi), 3. Songül Aydemir (Erzincan İl Özel İdare) ve Safiye Yasin (Erzincan İl Özel İdare)


65 Kg: 1. Beyzanur Akkuş (Trabzon Büyükşehir Belediyesi), 2. Zehra Zeynep Güvenç (Gaziantep Büyükşehir Belediyesi), 3. Duygu Gen (Balıkesir Kepsut) ve Cansu Gündüz (Tekirdağ Çorlu)


72 Kg: 1. Hatice Nur Sarı (Ankara ASKİ), 2. Eylem Engin (Edirne Serhat), 3. Ela Toplu (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) ve Nazar Bektaş (Yalova Termal)


53 Kg: 1. Remziye Karadağ (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 2. Elif Atakan (Antalya Büyükşehir Belediyesi),3.Şevval Çayır (Yalova Termal) ve Fatma Yılmaz (Afyon Taşoluk)


57 Kg: 1. Büşra Cengiz (Tekirdağ Çorlu),2.Özlem Gürsoy (Erzincan İl Özel İdare), 3. Betül Otay (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)ve Havva Konca (Afyon Taşoluk)


62 Kg: 1. Büşra Efe (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 2. Dilan Tan (Yalova Termal), 3.Elif Sude Elmalı (Yozgat 1959)ve Edanur Kanca (Yalova Termal)


68 Kg: 1. Elif Şevval Kurt (Trabzon Büyükşehir Belediyesi),2.Ayşe Erkan (Erzincan İl Özel İdare), 3.İlayda Çin (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)ve Zeynep Sucu (Antalya Büyükşehir Belediyesi)


76 Kg: 1. Elmiria Yasin (Erzincan İl Özel İdare),2.Hazal Tabak (Zonguldak Akademi),3.Ceren Işık (Ağrı GSK)ve Güler Yağmur Türkoğlu (Samsun Tekkeköy)




#20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası
#Boks
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs hangi gün, hafta içi mi? 2025 resmi tatiller