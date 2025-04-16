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Avrupa şampiyonu Kaan Kahriman yeni hedefini açıkladı

Avrupa şampiyonu Kaan Kahriman yeni hedefini açıkladı

15:1616/04/2025, Wednesday
AA
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Kaan Kahriman Moldova'da bayrağımızı dalgalandırdı.
Kaan Kahriman Moldova'da bayrağımızı dalgalandırdı.

Moldova'da devam eden Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda yaptığı kaldırışlarıyla kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonu olmayı başaran Kaan Kahriman, yeni hedefinin 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda madalya kazanmak olduğunu söyledi.

Başkent Kişinev'de düzenlenen organizasyonda erkekler 67 kilo kategorisinde koparmada 146 kiloyla altın, silkmede 170 kiloyla gümüş madalya alan 20 yaşındaki Kaan, toplam 316 kilo kaldırarak kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonu olduktan sonra değerlendirmelerde bulundu.


Organizasyonda büyüklerde ilk kez Avrupa şampiyonluğu unvanını elde eden genç sporcu, 2024'te Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda koparmada altın madalya kazanmıştı.


Moldova'da yaptığı derecelerle rakiplerine gözdağı veren Kaan Kahriman, şampiyonluk sonrası şu ifadeleri kullandı:


"Aslında bu şampiyonada istediğim performansı sergileyemedim. Tüm haklarımı başarıyla tamamlayarak şampiyon olmak isterdim. Ancak yine de Avrupa şampiyonu olmak gurur verici. Öncelikle beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Zorlu bir kamp dönemi geçirdik, sakatlığım da vardı. Artık dünya şampiyonasına odaklanacağız ve ardından da asıl hedefim 2028 Los Angeles Olimpiyatları ve olimpiyat madalyası."





#Avrupa Halter Şampiyonası
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