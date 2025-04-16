Avrupa şampiyonu Kaan Kahriman yeni hedefini açıkladı

"Aslında bu şampiyonada istediğim performansı sergileyemedim. Tüm haklarımı başarıyla tamamlayarak şampiyon olmak isterdim. Ancak yine de Avrupa şampiyonu olmak gurur verici. Öncelikle beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Zorlu bir kamp dönemi geçirdik, sakatlığım da vardı. Artık dünya şampiyonasına odaklanacağız ve ardından da asıl hedefim 2028 Los Angeles Olimpiyatları ve olimpiyat madalyası."