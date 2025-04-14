Taha Akgül başkanlığındaki ilk Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 14 madalya

2025 Avrupa Güreş Şampiyonası, 7-13 Nisan tarihlerinde Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlendi. Şampiyona, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül açısından ayrı bir önem taşıdı. Akgül, sporculuk kariyerinde 11 altın madalya kazandığı Avrupa Güreş Şampiyonası'nı, bu kez federasyon başkanı olarak tribünden takip etti. Milliler, yeni dönemdeki ilk Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 1 altın, 6 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 14 madalya kazandı. Türkiye, takım sıralamasında grekoromen ve kadınlarda ikinciliği, serbest stilde ise üçüncülüğü elde etti.





Tek altın madalya Kerem Kamal'dan





Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli takım, grekoromen stilde 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya aldı. Türkiye'nin organizasyondaki tek altın madalyası, grekoromen stil 63 kiloda mücadele eden Kerem Kamal'dan geldi. Finalde Ermeni Karen Aslanyan'ı rahat bir şekilde 7-2 mağlup eden Kerem, kariyerindeki ikinci Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Milli güreşçi, büyüklerde ilk Avrupa şampiyonluğunu, 2022 yılında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de elde etmişti. Kariyerinde ilk kez Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılan Hamza Bakır ise grekoromen stil 130 kiloda ikincilik kürsüsüne çıktı. Avrupa şampiyonalarında en fazla altın madalya (12) kazanan sporcu ünvanını Rus Aleksandr Karelin ile paylaşan Rıza Kayaalp'in aldığı ceza sonrası ağır sıklette Türkiye'yi temsil etmeye başlayan Hamza, Slovakya'da gümüş madalya aldı. Grekoromen stilde ayrıca Ahmet Yılmaz (77 kilo), Mehmet Mustafa Şahin (72 kilo) ve Burhan Akbudak (82 kilo) bronz madalyanın sahibi oldu. Bu kategoriyi takım halinde Azerbaycan (151 puan) birinci, Türkiye (110 puan) ikinci, Macaristan (104 puan) ise üçüncü sırada tamamladı.





Kadınlar güreşçiler 9 madalya maçına çıktı





Kadın Güreş Milli Takımı, 5 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 7 madalya kazandı. Milliler, 10 sıkletin 9'unda madalya maçı yaptı. Türkiye, bir Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda en fazla madalya sayısına ulaştı. Kadın milli güreşçiler, şampiyona tarihinde ayrıca ilk kez 5 sıklette final maçı yaptı. Ancak final karşılaşmalarını kazanamayan milliler, organizasyonu altın madalyasız kapattı. Ay-yıldızlılar, kadınlarda geçen yıl Romanya'nın başkenti Bükreş'te 4 final maçı yaparken, 3 altın madalya elde etmişti. Slovakya'daki organizasyonda milli sporculardan Evin Demirhan Yavuz (50 kilo), Elvira Süleyman Kamaloğlu (57 kilo), Bediha Gün (59 kilo), Nesrin Baş (72 kilo) ve Yasemin Adar Yiğit (76 kilo), gümüş madalya aldı. Zeynep Yetgil (53 kilo) ve Buse Tosun Çavuşoğlu (68 kilo) ise üçüncülük kürsüsüne çıktı. Kadınlarda takım halinde Ukrayna (180 puan) şampiyon, Türkiye (158 puan) ikinci, Romanya (79 puan) ise üçüncü oldu.





"İlklerin kadını"ndan mindere veda





Kadınlar 76 kiloda gümüş madalya kazanan Yasemin Adar Yiğit, aktif sporculuk hayatını noktaladı. Yasemin, Ukraynalı Anastasiya Alpyeyeva ile karşılaştığı final maçının ardından mindere veda etti. Final müsabakası sonrası ayakkabılarını minderde çıkaran milli sporcu, aktif güreş kariyerini 33 yaşında noktaladı. Kariyerinde 7 Avrupa, 2 dünya şampiyonluğu ve olimpiyat üçüncülüğü bulunan Yasemin, elde ettiği başarılarla Türk kadın güreşinin öncüsü oldu. Yasemin, Türkiye'ye kadın güreşinde ilk Avrupa ve dünya şampiyonluğu ile olimpiyat madalyasını kazandıran isim olarak tarihe geçti.





Serbest güreşçiler 2 madalyada kaldı





Geçen yıl takım halinde Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Serbest Güreş Milli Takımı, bu kez organizasyonu 2 bronz madalyayla tamamladı. Birçok milli güreşçinin ilk kez Avrupa Şampiyonası heyecanı yaşadığı serbest stilde madalyalar, takımın tecrübeli isimleri Feyzullah Aktürk (92 kilo) ve Osman Göçen'den (86 kilo) geldi. "Hem çayırda hem de minderde mücadele eden" Feyzullah, üst üste dördüncü kez Avrupa şampiyonu olma şansını değerlendiremedi. Osman ise Avrupa şampiyonalarında üçüncü bronz madalyasını aldı. Serbest stilde 11 altın madalyayla Avrupa Şampiyonası tarihinin en başarılı ismi Taha Akgül'ün minderdeki yokluğu hissedildi. Türkiye, serbest stilde 2010'dan sonra ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanamadı.





Akgül, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından sporculuk kariyerini noktalamış ve federasyon başkanı seçilmişti. Serbest stilde takım halinde Azerbaycan (119 puan) birinci, Gürcistan (114 puan) ikinci, Türkiye (73 puan) ise üçüncü sırada yer aldı. Dünya Güreş Birliği (UWW) takımı altında mücadele eden serbest güreşçiler, 5 Avrupa şampiyonluğu elde etti. Takım sıralamasına UWW dahil edilmedi.



