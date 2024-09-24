UEFA Avrupa Ligi’nde hangi maçlar var, hangi takım hangi takımla oynuyor?

Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi lig aşaması ilk maçında evinde Yunanistan temsilcisi PAOK’u konuk ediyor. Avrupa kupaları tarihinde PAOK ile ilk kez eşleşen Galatasaray, bugüne kadar Yunanistan takımlarını konuk ettiği üç maçı da 1-0 kazandı. Avrupa kupalarında çıktığı son üç maçı kaybeden sarı-kırmızılılar lige 3 puanla başlamak için mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkıyor. Peki, Galatasaray - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça dair tüm bilgiler.