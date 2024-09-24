UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta heyecanı başlıyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın da boy göstereceği UEFA Avrupa Ligi’nde yarın toplam 9 maç oynanacak. Galatasaray evinde PAOK’u konuk edecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi’nde hangi maçlar var, hangi takım hangi takımla oynuyor? İşte detaylar.
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta mücadelesi, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Lig etabına geçilen yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonunda ilk hafta karşılaşmaları, yarın ve 26 Eylül Perşembe günü oynanacak. İşte UEFA Avrupa Ligi maç programı ve fikstürü...
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE HANGİ MAÇLAR VAR, HANGİ TAKIM HANGİ TAKIMLA OYNUYOR?
Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
19.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Elfsborg (İsveç)
19.45 Bodo/Glimt (Norveç) - Porto (Portekiz)
22.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Slavia Prag (Çekya)
22.00 Galatasaray - PAOK (Yunanistan)
22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Lazio (İtalya)
22.00 Midtjylland (Danimarka) - Hoffenheim (Almanya)
22.00 Anderlecht (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan)
22.00 Manchester United (İngiltere) - Twente (Hollanda)
22.00 Nice (Fransa) - Real Sociedad (İspanya)
19.45 Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise (Belçika)
19.45 Malmö (İsveç) - Rangers (İskoçya)
22.00 FCSB (Romanya) - RFS (Letonya)
22.00 Ajax (Hollanda) - Beşiktaş
22.00 Braga (Portekiz) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)
22.00 Roma (İtalya) - Athletic Bilbao (İspanya)
22.00 Olimpik Lyon (Fransa) - Olympiakos (Yunanistan)
22.00 Tottenham (İngiltere) - Karabağ (Azerbaycan)
22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Viktoria Plzen (Çekya)
FENERBAHÇE, GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ’IN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bu sezon ligde Türkiye'yi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray temsil edecek.
Galatasaray, yarın saat 22.00'de RAMS Park'ta Yunanistan ekibi PAOK'u ağırlayacak.
Fenerbahçe ise 26 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te Ülker Stadı'nda Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı konuk edecek.
Beşiktaş da aynı gün TSİ 22.00'de Johan Cruyff Arena'nın ev sahipliği yapacağı mücadelede Hollanda'nın Ajax takımıyla deplasmanda karşılaşacak.