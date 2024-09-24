EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Spor
Futbol
UEFA Avrupa Ligi’nde hangi maçlar var, hangi takım hangi takımla oynuyor?

UEFA Avrupa Ligi’nde hangi maçlar var, hangi takım hangi takımla oynuyor?

10:3424/09/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta heyecanı başlıyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta heyecanı başlıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta heyecanı başlıyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın da boy göstereceği UEFA Avrupa Ligi’nde yarın toplam 9 maç oynanacak. Galatasaray evinde PAOK’u konuk edecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi’nde hangi maçlar var, hangi takım hangi takımla oynuyor? İşte detaylar.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta mücadelesi, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Lig etabına geçilen yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonunda ilk hafta karşılaşmaları, yarın ve 26 Eylül Perşembe günü oynanacak. İşte UEFA Avrupa Ligi maç programı ve fikstürü...

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE HANGİ MAÇLAR VAR, HANGİ TAKIM HANGİ TAKIMLA OYNUYOR?

Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Elfsborg (İsveç)

19.45 Bodo/Glimt (Norveç) - Porto (Portekiz)

22.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Slavia Prag (Çekya)

22.00 Galatasaray - PAOK (Yunanistan)

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Lazio (İtalya)

22.00 Midtjylland (Danimarka) - Hoffenheim (Almanya)

22.00 Anderlecht (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Twente (Hollanda)

22.00 Nice (Fransa) - Real Sociedad (İspanya)

26 Eylül Perşembe:

19.45 Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise (Belçika)

19.45 Malmö (İsveç) - Rangers (İskoçya)

22.00 FCSB (Romanya) - RFS (Letonya)

22.00 Ajax (Hollanda) - Beşiktaş

22.00 Braga (Portekiz) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

22.00 Roma (İtalya) - Athletic Bilbao (İspanya)

22.00 Olimpik Lyon (Fransa) - Olympiakos (Yunanistan)

22.00 Tottenham (İngiltere) - Karabağ (Azerbaycan)

22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Viktoria Plzen (Çekya)

FENERBAHÇE, GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ’IN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bu sezon ligde Türkiye'yi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray temsil edecek.

Galatasaray, yarın saat 22.00'de RAMS Park'ta Yunanistan ekibi PAOK'u ağırlayacak.

Fenerbahçe ise 26 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te Ülker Stadı'nda Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı konuk edecek.

Beşiktaş da aynı gün TSİ 22.00'de Johan Cruyff Arena'nın ev sahipliği yapacağı mücadelede Hollanda'nın Ajax takımıyla deplasmanda karşılaşacak.



#UEFA Avrupa Ligi
#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Beşiktaş

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Muğla ve Balıkesir'de deprem meydana geldi! AFAD- Kandilli Rasathanesi 24 Eylül Salı son depremler listesi