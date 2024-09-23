Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında evinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’i konuk ediyor. Kulüp tarihinde Union Saint-Gilloise ile ikinci kez eşleşen Fenerbahçe, geçen sezon Konferans Ligi son 16 turunda karşılaştığı rakibini deplasmanda 3-0 mağlup etti ve rövanşı 1-0 kaybetmesine rağmen tur atladı. Peki, Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte sorunun cevabı.
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde ilk maçına çıkıyor.
Kanarya, Ülker Stadyumu’nda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’i konuk edecek.
Kulüp tarihinde Union Saint-Gilloise ile ikinci kez eşleşen Fenerbahçe, geçen sezon Konferans Ligi son 16 turunda karşılaştığı rakibini deplasmanda 3-0 mağlup etti ve rövanşı 1-0 kaybetmesine rağmen tur atladı.
Belçika takımlarını konuk ettiği beş Avrupa kupası maçının sadece birini kaybeden Fenerbahçe (2G 2B), tek mağlubiyetini son karşılaşmada Union Saint-Gilloise karşısında aldı (Mart 2024).
Avrupa kupalarında çıktığı son iki maçı kaybeden Union Saint-Gilloise (vs Slavia Prag), bu turnuvalarda üst üste üç mağlubiyet aldığı son süreci Ekim 1964’te yaşadı.
UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı son 19 iç saha maçının sadece birini kaybeden Fenerbahçe (12G 6B), son dört karşılaşmanın üçünden galip ayrıldı (1B).
Union Saint-Gilloise, UEFA Avrupa Ligi’nde çıktığı 16 maçın sadece dördünü kaybetti (7G 5B) ancak dış sahadaki son beş karşılaşmanın hiçbirini kazanamadı (3B 2M).
Avrupa kupalarının ön elemeler sonrası aşamalarında boy gösterdiği son beş sezonun dördünde ilk iç saha maçını kazanan Fenerbahçe (1M), bu şekilde tek yenilgisini 2021/22 Avrupa Ligi gruplarında Olympiakos karşısında aldı.
Avrupa kupalarında ilk maçına çıktığı 20 Şubat 2020’den bu yana bu turnuvalarda Youssef En-Nesyri’den (16) daha fazla gol atan sadece iki Afrikalı oyuncu bulunuyor: Mohamed Salah (27) & Pierre-Emerick Aubameyang (18).
Geçen sezon UEFA Konferans Ligi’nde Fenerbahçe orta sahası Sebastian Szymanski’den (4) daha fazla asist yapan tek oyuncu Fares Chaibi’ydi (6).
Union Saint-Gilloise forması giyen Mathias Rasmussen, Avrupa kupaları kariyerindeki tek deplasman golünü geçen sezon Fenerbahçe karşısında kaydetti (Nisan 2024).
Bu sezon düzenlenen üç UEFA turnuvasının tarihinde (Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi) Carlo Ancelotti’nin (120) ardından en fazla galibiyet alan teknik direktör Jose Mourinho (117).
FENERBAHÇE - UNİON SAİNT-GİLLOİSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçı 26 Eylül Perşembe saat 19.45’te başlayacak. Karşılaşma tabii ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.