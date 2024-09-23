Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında evinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’i konuk ediyor. Kulüp tarihinde Union Saint-Gilloise ile ikinci kez eşleşen Fenerbahçe, geçen sezon Konferans Ligi son 16 turunda karşılaştığı rakibini deplasmanda 3-0 mağlup etti ve rövanşı 1-0 kaybetmesine rağmen tur atladı. Peki, Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte sorunun cevabı.

1 /13 Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde ilk maçına çıkıyor.



2 /13 Kanarya, Ülker Stadyumu’nda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’i konuk edecek.



3 /13 Kulüp tarihinde Union Saint-Gilloise ile ikinci kez eşleşen Fenerbahçe, geçen sezon Konferans Ligi son 16 turunda karşılaştığı rakibini deplasmanda 3-0 mağlup etti ve rövanşı 1-0 kaybetmesine rağmen tur atladı.



4 /13 Belçika takımlarını konuk ettiği beş Avrupa kupası maçının sadece birini kaybeden Fenerbahçe (2G 2B), tek mağlubiyetini son karşılaşmada Union Saint-Gilloise karşısında aldı (Mart 2024).



5 /13 Avrupa kupalarında çıktığı son iki maçı kaybeden Union Saint-Gilloise (vs Slavia Prag), bu turnuvalarda üst üste üç mağlubiyet aldığı son süreci Ekim 1964’te yaşadı.



6 /13 UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı son 19 iç saha maçının sadece birini kaybeden Fenerbahçe (12G 6B), son dört karşılaşmanın üçünden galip ayrıldı (1B).



7 /13 Union Saint-Gilloise, UEFA Avrupa Ligi’nde çıktığı 16 maçın sadece dördünü kaybetti (7G 5B) ancak dış sahadaki son beş karşılaşmanın hiçbirini kazanamadı (3B 2M).



8 /13 Avrupa kupalarının ön elemeler sonrası aşamalarında boy gösterdiği son beş sezonun dördünde ilk iç saha maçını kazanan Fenerbahçe (1M), bu şekilde tek yenilgisini 2021/22 Avrupa Ligi gruplarında Olympiakos karşısında aldı.

9 /13 Avrupa kupalarında ilk maçına çıktığı 20 Şubat 2020’den bu yana bu turnuvalarda Youssef En-Nesyri’den (16) daha fazla gol atan sadece iki Afrikalı oyuncu bulunuyor: Mohamed Salah (27) & Pierre-Emerick Aubameyang (18).



10 /13 Geçen sezon UEFA Konferans Ligi’nde Fenerbahçe orta sahası Sebastian Szymanski’den (4) daha fazla asist yapan tek oyuncu Fares Chaibi’ydi (6).

11 /13 Union Saint-Gilloise forması giyen Mathias Rasmussen, Avrupa kupaları kariyerindeki tek deplasman golünü geçen sezon Fenerbahçe karşısında kaydetti (Nisan 2024).

12 /13 Bu sezon düzenlenen üç UEFA turnuvasının tarihinde (Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi) Carlo Ancelotti’nin (120) ardından en fazla galibiyet alan teknik direktör Jose Mourinho (117).

