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Galatasaray - PAOK Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Galatasaray - PAOK Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

10:1924/09/2024, Salı
G: 24/09/2024, Salı
Yeni Şafak
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde yarın Yunanistan'ın PAOK takımını konuk edecek. Rams Park’ta oynanacak karşılaşma saat 22.00’de başlayacak. Maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Sarı-kırmızılı ekipte Fernando Muslera, Hakim Ziyech ve Roland Sallai, PAOK maçında forma giyemeyecek. Young Boys'a 1-0 yenildikleri karşılaşmada rakip takımın attığı golün ardından Alan Virginius'a çelme takarak kırmızı kartla oyun dışında kalan Fernando Muslera, UEFA'dan 3 maç ceza aldığı için yarınki müsabakanın kadrosunda yer almayacak. Peki, Galatasaray’da PAOK maçında ilk 11’de kimler var? İşte Galatasaray - PAOK maç kadrosu ve muhtemel 11’leri…

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında yarın Yunanistan'ın PAOK takımını konuk edecek.

RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Galatasaray, bu sene Avrupa serüvenine UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundan başladı. Play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys ile eşleşen sarı kırmızılı ekip, rakibine 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor.


Organizasyonun yeni formatında 8 takımla karşılaşacak Galatasaray, PAOK ile yapacağı müsabakadan sonra sırasıyla RFS, Elfsborg, Tottenham, AZ Alkmaar, Malmö, Dinamo Kiev ve Ajax ile maç yapacak.


UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda İsveç ekibi Malmö'ye elenen PAOK ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İrlanda'dan Shamrock Rovers'ı 2-0 ve 4-0'lık skorlarla mağlup ederek organizasyonun lig aşamasına katılmaya hak kazandı.


Galatasaray'da hangi oyuncular sakat ve eksik?

Sarı-kırmızılı ekipte Fernando Muslera, Hakim Ziyech ve Roland Sallai, PAOK maçında forma giyemeyecek.


Young Boys'a 1-0 yenildikleri karşılaşmada rakip takımın attığı golün ardından Alan Virginius'a çelme takarak kırmızı kartla oyun dışında kalan Fernando Muslera, UEFA'dan 3 maç ceza aldığı için yarınki müsabakanın kadrosunda yer almayacak.


Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech ise maçta forma giyemeyecek.


Transferin son günü Almanya ekibi Freiburg'dan Galatasaray'a transfer Roland Sallai ise sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yer almadığı için karşılaşmada oynamayacak.


Okan Buruk, kulübeye geri döndü

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezasının bitmesinin ardından PAOK karşılaşmasında yedek kulübesindeki yerini alacak.


Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nden elendiği Sparta Prag maçı sonrası yaşananlardan dolayı UEFA Disiplin Kurulu tarafından 2 maç cezaya çarptırılan Okan Buruk, Young Boys karşılaşmalarının ardından PAOK maçında kulübedeki yerini alacak.

Galatasaray'ın geniş kadrosu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi için bildirdiği kadroda şu isimler yer aldı:


Fernando Muslera, Ahmet Şen, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Dries Mertens, Yusuf Demir, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Michy Batshuayi, Victor Osimhen.

GALATASARAY - PAOK MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY


19 Günay Güvenç

4 Ismail Jakobs

6 Davinson Sanchez

23 Kaan Ayhan

42 Abdülkerim Bardakçı

20 Gabriel Sara

34 Lucas Torreira

10 Dries Mertens

11 Yunus Akgün

45 Victor Osimhen

53 Barış Alper Yılmaz


PAOK

42 Dominik Kotarski

2 Mady Camara

15 Omar Colley

16 Tomasz Kedziora

21 Rahman Baba

23 Joan Sastre

10 Thomas Murg

22 Stefan Schwab

11 Taison

34 Tarik Tissoudali

77 Kiril Despodov 

#Galatasaray
#PAOK
#UEFA Avrupa Ligi

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