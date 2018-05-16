UEFA AVRUPA LİGİ

UEFA finalinden işgalci İsrail'e 'Filistin' bayraklı mesaj

Marsilya ile Atletico Madrid arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali öncesinde Marsilyalı taraftarlar tribünlerde Filistin bayrakları dalgalandırdı. İsrail'in kalleşçe şehit ettiği Müslümanları dalgalandırdıkları Filistin bayraklarıyla anan Marsilyalı taraftarlara sosyal medyadan da teşekkür mesajları atıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA Avrupa Ligi finalinde Atletico Madrid ile karşılaşacak Marsilya'da taraftarlar İsrail tarafından kalleşçe saldırıya uğrayan Filistinlilere destek olmak için tribünde Filistin bayrağı açtı.

UEFA Avrupa Ligi finalinde Atletico Madrid ile karşılaşacak Marsilya'da taraftarlar İsrail tarafından kalleşçe saldırıya uğrayan Filistinlilere destek olmak için tribünde Filistin bayrağı açtı.

Fotoğraf: JOHN SIBLEY / Reuters

UEFA Avrupa Ligi finali öncesinde Lyon stadını dolduran Marsilyalı taraftarlar kritik mücadele öncesinde Filistin bayrakları dalgalandırdı.

Fransa'daki Müslüman nüfusun yoğunlukla yaşadığı yerlerden biri olan Marsilya'da tribünlerin Filistin'e destek olması sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

  • Ellerindeki Filistin bayraklarını maç öncesinde dalgalandırarak işgalci İsrail'e tepkilerini dile getiren Marsilyalı taraftarlar İsrail aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

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