UEFA finalinden işgalci İsrail'e 'Filistin' bayraklı mesaj

UEFA Avrupa Ligi finali öncesinde Lyon stadını dolduran Marsilyalı taraftarlar kritik mücadele öncesinde Filistin bayrakları dalgalandırdı.
Fransa'daki Müslüman nüfusun yoğunlukla yaşadığı yerlerden biri olan Marsilya'da tribünlerin Filistin'e destek olması sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
- Ellerindeki Filistin bayraklarını maç öncesinde dalgalandırarak işgalci İsrail'e tepkilerini dile getiren Marsilyalı taraftarlar İsrail aleyhinde tezahüratlarda bulundu.
UEFA Avrupa Ligi finalinde Atletico Madrid ile karşılaşacak Marsilya'da taraftarlar İsrail tarafından kalleşçe saldırıya uğrayan Filistinlilere destek olmak için tribünde Filistin bayrağı açtı. pic.twitter.com/OUAy6fS1P5
UEFA Avrupa Ligi finalinde Atletico Madrid ile karşılaşacak Marsilya'da taraftarlar İsrail tarafından kalleşçe saldırıya uğrayan Filistinlilere destek olmak için tribünde Filistin bayrağı açtı. pic.twitter.com/OUAy6fS1P5— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 16 Mayıs 2018
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