Trabzonspor'un yeni sezon öncesi yurtdışı kampı Slovenya'da devam ediyor. Bordo-mavililer 3 gün sonra dönüş yaparak çalışmalarına Trabzon'da devam edecek.





Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, beINSPORTS muhabiri Erdem Şen'in sorularını yanıtladı.





27 yaşındaki kaleci antrenman temposuna dikkat çekerek, "Hoca aslında ilk geldiğinde kampın sinyallerini vermişti yaptırdığı antrenmanlarla. Çalışmak, her gün daha iyi olmak zorundayız. Hocamız bilinçli yüklemeler yaptı. Takımımız buna iyi adapte oldu" dedi.





Teknik direktör Nenad Bjelica hakkında da konuşan Uğurcan, "Bjelica gerçekten çok dobra bir insan ve doğruyu yanlışı herkese açıkça söyleyebiliyor. Bizden istediği şeyler çok net. Motivasyonu çok yüksek, bu da takıma yansıyacaktır" ifadelerini kullandı.





Geçen sezondan da bahseden tecrübeli eldiven, "Geçen sezona iyi başlayamadık, uyumu yakalayamadık. Birçok arkadaşımız gitti, birçok arkadaşımız geldi. Bu da bizi olumsuz etkiledi ama artık geçmişe dönmenin bir önemi yok. Artık yeni hedefler var" şeklinde konuştu.





Kaleci antrenörü Alper Boğuşlu'nun ayrılması ve Sandro Zufic'in göreve gelmesiyle ilgili ise, "Alper Boğuşlu kendisini kanıtlamış bir hoca. Yönetimsel veya Bjelica'nın aldığı kararları sorgulayamam hiçbir zaman. Zufic geldi aramıza, onun da enerjisi yüksek tıpkı hoca gibi. Kendimi bu tarz antrenmanlarda daha iyi hissettiğimi söyleyebilirim. Çünkü ne kadar çok çalışırsanız o kadar başarılı olursunuz. Yetenek tek başına bir şey ifade etmiyor, her zaman çok çalışmalısınız" ifadelerini kullandı.





Uğurcan Çakır: "Galatasaray, Avrupa ligin de takımın da önemi yok"





Kendisine gelen tekliflerle alakalı da konuşan Uğurcan Çakır, "Avrupa'dan teklifler aldığım dönemler oldu. Her zaman kulübümün menfaatlerini düşünüyorum. Bir kere teklif geldiğinde kulüp 'Hayır' demişti olgunlukla karşılamıştım. Bana gelen iyi teklifleri de kabul etmedikleri oldu bunu da saygıyla karşıladım. Çünkü ben Trabzonsporluyum. Burası benim yuvam burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kulübümüz derse iyi bir teklif var, Galatasaray, Avrupa, ligin de takımın da önemi yok ama özellikle Bjelica'nın gelmesinden sonra birçok şeyi başarabileceğimize inanmaya başladım. O nedenle bir yıl daha kalmak istiyorum. Ama kulübün kabul edeceği rakamlarda bir teklif gelir o zaman iş değişir. Ama hocamız ile çok başarılı olacağımızı çalışmalarla anladım" şeklinde konuştu.





Takımdaki genç yeteneklerden de bahseden Uğurcan, "2005-2006'lı Erol ve Onuralp geldi 17-18 yaşındalar. Taha ile 3-4 senedir beraberiz. Yeteneklerini gördüm, Onuralp’in yetenekleri bariz bir şekilde açık görünüyor. Eksikleri olmasına rağmen ileride çok iyi bir kaleci olabileceğine inanıyorum. Birçok kaleci ile çalıştım bunu görebiliyorum" dedi.



