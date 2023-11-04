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Spor

Uğurcan Çakır: Daha bizle oynamamışlardı

Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. Bordo-mavililerin kaptanı Uğurcan Çakır, "19'da 19 yapmışlardı, çünkü daha bizle oynamamışlardı!" ifadelerini kullandı.

21:42 - 4/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. Derbi zaferi sonrası Uğurcan Çakır, Berat Özdemir ve Nicolas Pepe basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Maç sonu açıklamalar:

Uğurcan Çakır: "19'da 19 yapmışlardı, çünkü daha bizle oynamamışlardı!"


Berat Özdemir: "Top ayağıma güzel oturdu. Trabzonspor'a golle katkıda bulundum, ne mutlu. Kazanmak için geldik, kazandık ve öyle dönüyoruz. Oyun planımız belliydi, Hocanın dediklerini yaptık ve meyvesini aldık."


Nicolas Pepe: "Bu hafta biraz ağrılarım oldu ama sağlık ekibiyle üstesinden geldik. Maça başlamam öngörülen bir şey değildi ama oynadım. Taraftarlarımızı mutlu ettik ve 26 yıllık hasreti bitirdik. Yenilmemiş olan bir rakibi yendik. Bu da bir sonraki maçın önemini arttırdı."






#Trabzonspor
#Süper Lig
#Derbi
#Fenerbahçe
8 dakika önce
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