Uğurcan Çakır: Daha bizle oynamamışlardı

Berat Özdemir: "Top ayağıma güzel oturdu. Trabzonspor'a golle katkıda bulundum, ne mutlu. Kazanmak için geldik, kazandık ve öyle dönüyoruz. Oyun planımız belliydi, Hocanın dediklerini yaptık ve meyvesini aldık."

Nicolas Pepe: "Bu hafta biraz ağrılarım oldu ama sağlık ekibiyle üstesinden geldik. Maça başlamam öngörülen bir şey değildi ama oynadım. Taraftarlarımızı mutlu ettik ve 26 yıllık hasreti bitirdik. Yenilmemiş olan bir rakibi yendik. Bu da bir sonraki maçın önemini arttırdı."