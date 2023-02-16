Uğurcan Çakır: Hiç bu kadar duygulanmamıştım

Karşılaşma sonrası Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır açıklamasında, “Maç için konuşulacak bir şey yok çok fazla. Bütün milletimizin, ülkemizin başı sağ olsun. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, geride kalanlara sabır diliyorum. Çok zor ortamda maça hazırlanabildik. Oynadığım en zor maçlardan biriydi. Bugün sahada gördüklerim de bir o kadar güzeldi. Bu stadyumda 150’ye yakın maç oynadım, hiç bu kadar duygulanmamıştım. Her takımdan, her renkten taraftar vardı. Gerçekten beni çok duygulandırdı. Bütün dünyaya Türkiye’nin bir olduğunu tekrar gösterdik. Çok zor bir maçtı. Milletimizin başı sağ olsun. Elimizden gelen ne varsa daha fazlasını yapmaya çalışacağız” diye konuştu.