Spor Uğurcan Çakır "Oyun planına sadık kalarak galibiyeti aldık"
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Uğurcan Çakır: "Oyun planına sadık kalarak galibiyeti aldık"

Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Maçın ardından konuşan Trabzonspor kaptanı kaleci Uğurcan Çakır, rakibe maç öncesinde iyi hazırlandıklarını belirterek, "Fenerbahçe'nin eksileri üstünden yoğunlaşarak idmanlarımızı gerçekleştirdik" dedi. Uğurcan Çakır'ın açıklamalarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Uğurcan Çakırdan derbi yorumu: Fenerbahçenin eksilerine yoğunlaşarak çalıştık
Uğurcan Çakır, Trabzonspor kariyerinde 180. maçına çıktı.

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi Maxi Gomez ve Trezeguet'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

"Eksikleri üstüne yoğunlaşarak..."

Maçın ardından konuşan Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, "Karşımızda kaliteli bir takım, lig lideri vardı. Kazandık. Fenerbahçe'yi de kutluyorum ve başarılar diliyorum, mutluyuz. Fenerbahçe'nin eksileri üstünden yoğunlaşarak idmanlarımızı gerçekleştirdik. Rakibimizi kutluyorum ve başarılar diliyorum. Biz de oyun planına sadık kalarak galibiyeti aldık" ifadelerini kullandı.

"Ne olacağını göreceğiz"

Dünya Kupası arasındaki kamptan da bahseden Kaptan, "Takıma arkadaşlarımın ayaklarına sağlık. Geçen sezon çok güzel şeyler başardık. Herkesin şampiyonlukta payı vardı. Bu sezon sallantıda başladık. Ara bize iyi geldi, kaynaştık. Sakatlar döndü. Maç maç gideceğiz, sezon sonu ne olduğunu göreceğiz" şeklinde konuştu.

  • 26 yaşındaki Uğurcan Çakır 24 maçta forma giydi ve 11 maçta kalesini gole kaybetti.

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