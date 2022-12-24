Uğurcan Çakır: "Oyun planına sadık kalarak galibiyeti aldık"

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi Maxi Gomez ve Trezeguet'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

"Eksikleri üstüne yoğunlaşarak..."

Maçın ardından konuşan Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, "Karşımızda kaliteli bir takım, lig lideri vardı. Kazandık. Fenerbahçe'yi de kutluyorum ve başarılar diliyorum, mutluyuz. Fenerbahçe'nin eksileri üstünden yoğunlaşarak idmanlarımızı gerçekleştirdik. Rakibimizi kutluyorum ve başarılar diliyorum. Biz de oyun planına sadık kalarak galibiyeti aldık" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un galibiyet paylaşımı https://t.co/DE7u9tot4P — SPOR (@yenisafakspor) December 24, 2022

"Ne olacağını göreceğiz"

Dünya Kupası arasındaki kamptan da bahseden Kaptan, "Takıma arkadaşlarımın ayaklarına sağlık. Geçen sezon çok güzel şeyler başardık. Herkesin şampiyonlukta payı vardı. Bu sezon sallantıda başladık. Ara bize iyi geldi, kaynaştık. Sakatlar döndü. Maç maç gideceğiz, sezon sonu ne olduğunu göreceğiz" şeklinde konuştu.

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Uğurcan Çakır'dan galibiyet üçlüsü👇pic.twitter.com/2EysuFnF0t — SPOR (@yenisafakspor) December 24, 2022

26 yaşındaki Uğurcan Çakır 24 maçta forma giydi ve 11 maçta kalesini gole kaybetti.

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