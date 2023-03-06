Ukrayna savaşı Süper Lig ekibini 10 milyon Euro'dan etti

Süper Lig'de devre arası transfer döneminin en gözde ismi Haji Wright oldu. Birçok takımın transfer listesinde olan oyuncuya yurt dışından da teklifler geldi.

Bunlar arasında en ciddi olan Rus kulübü Lokomotiv Moskova'dan gelendi. Antalyaspor, Rusya'dan gelen 8+2 milyon Euro'luk teklife sıcak baksa da oyuncu ve menajeri bu transferi istemedi. Wright'ın ABD vatandaşı olması ve milli takım kadrosunda yer almak istemesi sebebiyle transfer gerçekleşmedi.

2026 Dünya Kupası Amerika, Meksika ve Kanada ortaklığında gerçekleşecek. Haji Wright, bu turnuvada takımın önemli isimlerinden biri olmayı hedefliyor. Başarılı forvet, bu sebeple ülkesinin tepkisini çekecek bir transfer hamlesini yapmak istemedi ve Antalyaspor'da kaldı.

ABD'li forvet için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin teklifleri ise yeterli bulunmadı.

Hatırlanacağı üzere Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında ABD ve Rusya arasındaki ilişkiler gerilmişti. İki ülke de birbirilerini hedef alan açıklamalar yapmış ve vatandaşlarını uyarmıştı.







