Ukrayna ve Rusya'daki futbolcular sezon sonuna kadar serbest kalıyor

FIFA, Ukrayna'daki kulüplerde yer alan yabancı futbolcu ve antrenörlerin sözleşmelerini, tarafları finansal olarak korumak için sezon sonuna kadar otomatik olarak askıya aldı.
FIFA'nın aldığı kararlar şöyle;
- *FIFA, Rusya'daki kulüplere ise 'ayrılmak isteyen futbolcularınızla 10 Mart'a kadar anlaşın' dedi. Bu anlaşmalar sağlanamazsa futbolcuların tek taraflı fesih hakkı doğacak!
- *Sözleşmeleri askıya alınan futbolcular için açılacak transfer dönemi 7 Nisan'a kadar sürecek. Futbolcular, transfer tahtası kapalı olan liglere de gidebilecek. Bununla birlikte takımlar en fazla 2 futbolcu transfer edebilecek.
- *Transfer olacak futbolcuların sözleşmeleri 30 Haziran gününe kadar sürecek. Savaş durumunun devam etmesi halinde FIFA, konuyu yeniden görüşecek ve oyuncuların durumuyla ilgili yeni kararlar alabilecek.
#ÖZEL - Rusya ve Ukrayna'daki yabancı futbolculara transfer hakkı tanınacak mı? Spor Hukukçusu @AnilDincer7 değerlendirdi: "Ukrayna'da oynayamayan futbolcuların Türkiye'ye transferi mümkün olabilir. Rusya için de karar gelirse şaşırmam"
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#ÖZEL - Rusya ve Ukrayna'daki yabancı futbolculara transfer hakkı tanınacak mı? Spor Hukukçusu @AnilDincer7 değerlendirdi: "Ukrayna'da oynayamayan futbolcuların Türkiye'ye transferi mümkün olabilir. Rusya için de karar gelirse şaşırmam"