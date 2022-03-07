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Ukrayna ve Rusya'daki futbolcular sezon sonuna kadar serbest kalıyor

FIFA, Rusya-Ukrayna savaşının ardından bu ülkelerde forma giyen futbolculara transfer hakkı tanındığını açıkladı. Buna göre Ukrayna'daki futbolcuların sözleşmeleri 22 Haziran 2022'ye kadar askıya alındı. Bu futbolculara geçici olarak transfer hakkı da tanınacak. FIFA, Rusya'daki kulüplere ise 'ayrılmak isteyen futbolcularınızla 10 Mart'a kadar anlaşın' dedi. Bu anlaşmalar sağlanamazsa futbolcuların tek taraflı fesih hakkı doğacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukrayna ve Rusyadaki futbolcular sezon sonuna kadar serbest kalıyor
FIFA

FIFA, Ukrayna'daki kulüplerde yer alan yabancı futbolcu ve antrenörlerin sözleşmelerini, tarafları finansal olarak korumak için sezon sonuna kadar otomatik olarak askıya aldı.

FIFA'nın aldığı kararlar şöyle;

  • *FIFA, Rusya'daki kulüplere ise 'ayrılmak isteyen futbolcularınızla 10 Mart'a kadar anlaşın' dedi. Bu anlaşmalar sağlanamazsa futbolcuların tek taraflı fesih hakkı doğacak!
  • *Sözleşmeleri askıya alınan futbolcular için açılacak transfer dönemi 7 Nisan'a kadar sürecek. Futbolcular, transfer tahtası kapalı olan liglere de gidebilecek. Bununla birlikte takımlar en fazla 2 futbolcu transfer edebilecek.
  • *Transfer olacak futbolcuların sözleşmeleri 30 Haziran gününe kadar sürecek. Savaş durumunun devam etmesi halinde FIFA, konuyu yeniden görüşecek ve oyuncuların durumuyla ilgili yeni kararlar alabilecek.


Rusya ve Ukrayna'dan alınabilecek futbolcu listesi
FOTOĞRAF 9
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FIFA, Rusya-Ukrayna savaşının ardından bu ülkelerde forma giyen futbolculara transfer hakkı tanındığını açıkladı. Buna göre Ukrayna'daki futbolcuların sözleşmeleri 22 Haziran 2022'ye kadar askıya alındı. Bu futbolculara geçici olarak transfer hakkı da tanınacak. FIFA, Rusya'daki kulüplere ise 'ayrılmak isteyen futbolcularınızla 10 Mart'a kadar anlaşın' dedi. Bu anlaşmalar sağlanamazsa futbolcuların tek taraflı fesih hakkı doğacak. Süper Lig'deki kulüplerin de kadrosuna katabileceği oyuncularla ilgili sosyal medyada paylaşılan futbolcular listesini sizler için derledik.
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Yaroslav Rakitskiy (32) - Zenit ile sözleşmesini feshetti.
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Alexis Beka Beka (20) - Lokomotiv Moskova'dan ayrılabileceği belirtiliyor.
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Artem Dovbyk (24) - Dnipro'da forma giyiyor. FIFA'nın özel izniyle sözleşmesi askıya alındı.
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Marlon (26) - Shakhtar Donetsk'te forma giyen oyuncunun sözleşmesi özel izinle askıda.
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Tsygankov (24) - Dinamo Kiev'in oyuncusu özel izinle transfer olabilecek.
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David Neres (25) - Shakhtar Donetsk'te forma giyen oyuncunun sözleşmesi özel izinle askıda.
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Tete (22) - Shakhtar Donetsk'te forma giyen oyuncunun sözleşmesi özel izinle askıda.
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Pedrinho (23) - Shakhtar Donetsk'te forma giyen oyuncunun sözleşmesi özel izinle askıda.
Rusya ve Ukrayna'dan alınabilecek futbolcu listesi
FIFA, Rusya-Ukrayna savaşının ardından bu ülkelerde forma giyen futbolculara transfer hakkı tanındığını açıkladı. Buna göre Ukrayna'daki futbolcuların sözleşmeleri 22 Haziran 2022'ye kadar askıya alındı. Bu futbolculara geçici olarak transfer hakkı da tanınacak. FIFA, Rusya'daki kulüplere ise 'ayrılmak isteyen futbolcularınızla 10 Mart'a kadar anlaşın' dedi. Bu anlaşmalar sağlanamazsa futbolcuların tek taraflı fesih hakkı doğacak. Süper Lig'deki kulüplerin de kadrosuna katabileceği oyuncularla ilgili sosyal medyada paylaşılan futbolcular listesini sizler için derledik.

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