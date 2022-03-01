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Ukraynalı futbolcu Türkiye'den yardım istedi: Dizlerimin üzerinde yalvarıyorum

Bir dönem Rizespor forması giyen Ukraynalı futbolcu Mykola Morozyuk, Türkiye'den yardım talebinde bulundu. Savaş nedeniyle ailesini göremediğini belirten 34 yaşındaki oyuncu, "Kudretli Türk ulusunun önünde dizlerimin üzerinde yalvarıyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukraynalı futbolcu Türkiyeden yardım istedi: Dizlerimin üzerinde yalvarıyorum
Rizespor takımı askeri kamuflajlarla seremoniye çıkarak Mehmetçik'e destek vermişti.

Ülkesinin takımlarından Chornomorets'te oynayan Morozyuk, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal girişimiyle ilgili Türkiye'den yardım istedi.

Rizespor forması giydiği dönemde askeri kıyafetlerle Mehmetçik'e destek verdiği fotoğrafları paylaşan Ukraynalı futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

  • "Türkiye için zor zamanlar yaşanırken, Türk ordusuna ve tüm Türk halkına destek verme şansım olmuştu. O fotoğraf için Rus takipçilerimden tehdit ve hakaret içeren bir sürü mesaj almıştım. Ama ikinci vatanım olan Türkiye ve halkı için yaptığım, kalbimin derininden gelen bu eylemimden hep gurur duydum. Bugün vatanım Ukrayna’da savaş var. İnsanlar hür yaşadıkları bağımsız Ukrayna’mın topraklarında öldürülüyorlar. Roketler uçuşuyor, kadın ve çocuklar katlediliyor. Bütün bunlar şeytan olarak adlandırılan, Ukrayna halkını yok etmeyi amaçlayan tek bir adam istediği için oluyor. Kudretli Türk ulusunun önünde dizlerimin üzerinde yalvarıyorum. Sizlerin Ukrayna’yı ne kadar çok sevdiğinizi biliyorum. İstanbul’dan Erzurum’a, Ankara’dan Hatay’a, Antalya’dan Adana’ya, Sivas’tan memleketim Rize’ye... Halkıma en azından ufak bir dayanma şansı verin. Aileme kavuşmam lazım. Ve inanıyorum ki, Türkiye mavi-sarı renklere bürünecek."

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Nikolay Moroziuk (@nikolaymoroziuk)'in paylaştığı bir gönderi

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