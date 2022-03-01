Ukraynalı futbolcu Türkiye'den yardım istedi: Dizlerimin üzerinde yalvarıyorum

83 yaşındaki Halit Aygün'ün gözyaşları

Trabzonspor-Kayserispor maçı sonrası tribünden çekilen görüntüsüyle gündeme gelen Halit Aygün bugün verdiği röportajda o anları anlattı. 2-0 olduğunda maçtan çıkmayı düşündüğünü söyleyen 83 yaşındaki taraftar, maçın sonunda kendini tutamayıp ağladığını ifade etti.

