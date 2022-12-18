Arjantin ve Fransa'nın kaç Dünya Kupası var?

2022 FIFA Dünya Kupası'nda normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 tamamlanan final maçında Fransa'ya penaltılarda 4-2 üstünlük kuran Arjantin, şampiyon oldu. Arjantin, Dünya Kupası'nda 36 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmayı başardı.
Turnuvada son şampiyonluğunu Diego Armando Maradona'nın da yer aldığı kadrosuyla 1986'da elde eden "Tangocular", 36 yılın ardından kupayı müzesine götürmeyi başardı.
Arjantin'in kaç Dünya Kupası var?
Arjantin, Dünya Kupası'nda üçüncü kez şampiyonluk ipini göğüsledi. "Tangocular" futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 1978 ve 1986'nın ardından üçüncü kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.
Fransa'nın kaç Dünya Kupası var?
Finalde Arjantin'e kaybeden Fransa'nın, iki Dünya Kupası bulunuyor. Fransa daha önce 2018 ve 1998 Dünya Kupalarını kazanmıştı.