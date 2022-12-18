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Arjantin ve Fransa'nın kaç Dünya Kupası var?

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa’yı 3-3 biten maçın seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Dünya kupalarında 26. maçına çıkarak rekor kıran Lionel Messi’li Arjantin 36 yıl sonra şampiyonluk hasretini sonlandırdı. Peki Arjantin ve Fransa'nın kaç kupası var? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ülkelerin dünya kupası sayıları: Arjantin ve Fransanın kaç kupası var?
Arjantin 2022 Dünya Kupası'nı kazandı.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 tamamlanan final maçında Fransa'ya penaltılarda 4-2 üstünlük kuran Arjantin, şampiyon oldu. Arjantin, Dünya Kupası'nda 36 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Turnuvada son şampiyonluğunu Diego Armando Maradona'nın da yer aldığı kadrosuyla 1986'da elde eden "Tangocular", 36 yılın ardından kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Arjantin'in kaç Dünya Kupası var?

Arjantin, Dünya Kupası'nda üçüncü kez şampiyonluk ipini göğüsledi. "Tangocular" futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 1978 ve 1986'nın ardından üçüncü kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Fransa'nın kaç Dünya Kupası var?

Finalde Arjantin'e kaybeden Fransa'nın, iki Dünya Kupası bulunuyor. Fransa daha önce 2018 ve 1998 Dünya Kupalarını kazanmıştı.

Arjantin Dünya Şampiyonu
SPOR
Arjantin Dünya Şampiyonu

Lionel Messi kariyerindeki tek eksik parçayı tamamladı
SPOR
Lionel Messi kariyerindeki tek eksik parçayı tamamladı

Arjantin üçüncü yıldızı taktı
SPOR
Arjantin üçüncü yıldızı taktı

Dünya Kupası'nı Arjantin'e getiren gol
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Dünya Kupası'nı Arjantin'e getiren gol


Arjantin Dünya Şampiyonu

Arjantin
Dünya Şampiyonu

​Tangocular tarih yazdı
Enler belli oldu

Enler belli oldu

Muhteşem finalin ardından ödüller sahiplerini buldu.
Törenden kareler

Törenden kareler

2022 ​Dünya Kupası'nda seremoni düzenlendi.
Dünya Kupası'nda <br>muhteşem final

Dünya Kupası'nda
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Kazanan penaltılar sonucunda belli oldu.
20 yıl sonra bir ilk

20 yıl sonra bir ilk

Dünya Kupası'nı şampiyon tamamlayan Arjantin tarih yazdı.
Eksik parça <br>tamamlandı

Eksik parça
tamamlandı

​​Lionel Messi ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu yaşadı.
Kupayı getiren gol

Kupayı getiren gol

​Arjantin'in Fransa'yı penaltılarla mağlup ettiği an.
Üçüncü yıldızı takıldı

Üçüncü yıldızı takıldı

​​Arjantin 36 yıl sonra şampiyon oldu.
O unvanın sahibi oldu

O unvanın sahibi oldu

Mbappe yaptığı hat-trick ile birlikte Altın Ayakkabı'yı kazandı.
Rövanşı aldı

Rövanşı aldı

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Üç golle tarihe geçti

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İlk yarı <br>şut çekemediler

İlk yarı
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Gözyaşlarını tutamadı

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Rekorların adamı

Rekorların adamı

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