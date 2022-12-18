Spor Arjantin Dünya Şampiyonu
FUTBOL FUTBOL

Arjantin Dünya Şampiyonu

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa’yı 3-3 biten maçın seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Dünya kupalarında 26. maçına çıkarak rekor kıran Lionel Messi’li Arjantin 36 yıl sonra şampiyonluk hasretini sonlandırdı. Mücadele sonrasında Lionel Messi, Dünya Kupası'nı muhteşem bir törenle havaya kaldırdı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Arjantin Dünya Şampiyonu
Kupayı Messi havaya kaldırdı.

Arjantin, Dünya Kupası'nda üçüncü kez şampiyonluk ipini göğüsledi. "Tangocular" futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 1978 ve 1986'nın ardından üçüncü kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Tangocular, 36 yıllık özleme son verdi

Arjantin, Dünya Kupası'nda 36 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Turnuvada son şampiyonluğunu Diego Armando Maradona'nın da yer aldığı kadrosuyla 1986'da elde eden "Tangocular", 36 yılın ardından kupayı müzesine götürmeyi başardı. Arjantin, 6 kez final oynadığı Dünya Kupası'nı 3. kez (1978, 1986, 2022) kazanmayı başardı. "Tangocular", 1930, 1990 ve 2014'te ise ikincilikle yetindi.

Messi, kupa tarihine geçti

Arjantin'in yıldız oyuncusu Lionel Messi, önemli bir unvanın daha sahibi oldu. Karşılaşmada takımının birinci ve üçüncü golüne imza atan 35 yaşındaki yıldız, Dünya Kupası tarihinde grup aşamasında, son 16 turunda, çeyrek finalde, yarı finalde ve finalde fileleri havalandıran ilk oyuncu unvanını elde etti.

Scaloni, tarihteki 3. isim

Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Dünya Kupası'nı ve Copa America'yı kazanan 3. isim oldu. Bu başarıya daha önce Brezilyalı çalıştırıcılar Mario Zagallo ile Carlos Alberto Parreira elde etmişti.

Dünya Kupası’nda en fazla maça çıkan Messi

Lionel Messi, Dünya Kupası’nda 26. maçına çıkarak turnuva tarihinde en fazla maça çıkan oyuncu oldu. Katar 2022 ile birlikte 5. kez Dünya Kupası’nda mücadele eden Lionel Messi, bu turnuvada attığı 7 golle dünya kupalarında toplam gol sayısını 13’e yükseltti. 35 yaşındaki yıldız, daha önce 4 Dünya Kupası’nda toplam 6 golü bulunuyordu.

  • Messi'nin ilk Dünya Şampiyonluğu
  • Katar’da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası’nda Arjantin, Lionel Messi’nin de yıldızlaştığı mücadelede şampiyonluk sevinci yaşadı. Lionel Messi, kariyerindeki 2’nci Dünya Kupası finalinde ilk şampiyonluğunu kazandı. Messi 2014 yılında Arjantin formasıyla, Almanya’ya karşı final mücadelesinde uzatmalarda 1-0 kaybetmişti. Almanya’da Mario Götze’nin uzatma devrelerinde attığı gol ile kaybeden Arjantin’de Lionel Messi, 2014’te kaybettiği finali Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde telafi etti.

Dünya Şampiyonu 20 yıl sonra Avrupa dışından
SPOR
Dünya Şampiyonu 20 yıl sonra Avrupa dışından

Lionel Messi kariyerindeki tek eksik parçayı tamamladı
SPOR
Lionel Messi kariyerindeki tek eksik parçayı tamamladı

Arjantin üçüncü yıldızı taktı
SPOR
Arjantin üçüncü yıldızı taktı

Dünya Kupası'nı Arjantin'e getiren gol
SPOR
Dünya Kupası'nı Arjantin'e getiren gol

ÖZET | Arjantin-Fransa
SPOR
ÖZET | Arjantin-Fransa


Enler belli oldu

Enler belli oldu

Muhteşem finalin ardından ödüller sahiplerini buldu.
Dünya Kupasında muhteşem final

Dünya Kupası'nda
muhteşem final

Kazanan penaltılar sonucunda belli oldu.
20 yıl sonra bir ilk

20 yıl sonra bir ilk

Dünya Kupası'nı şampiyon tamamlayan Arjantin tarih yazdı.
Eksik parça <br>tamamlandı

Eksik parça
tamamlandı

​​Lionel Messi ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu yaşadı.
Kupayı getiren gol

Kupayı getiren gol

​Arjantin'in Fransa'yı penaltılarla mağlup ettiği an.
Üçüncü yıldızı takıldı

Üçüncü yıldızı takıldı

​​Arjantin 36 yıl sonra şampiyon oldu.
O unvanın sahibi oldu

O unvanın sahibi oldu

Mbappe yaptığı hat-trick ile birlikte Altın Ayakkabı'yı kazandı.
Rövanşı aldı

Rövanşı aldı

​Mbappe'den muhteşem finalde Messi'ye gönderme
İki golle tarihe geçti

İki golle tarihe geçti

Mbappe, iyi geçirdiği Dünya Kupası'nı bir rekorla da taçlandırdı.
İlk yarı <br>şut çekemediler

İlk yarı
şut çekemediler

​Fransa herkesi şaşırttı.
Gözyaşlarını tutamadı

Gözyaşlarını tutamadı

​Di Maria, attığı gol sonrasında ağladı
Rekorların adamı

Rekorların adamı

Messi finalde Fransa'ya attığı golle bir ilki daha başardı.
Sert tavırlarıyla dikkat çekti

Sert tavırlarıyla dikkat çekti

​Dünya Kupası finalinde hakem oyuncuları sık sık uyarıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.