​Arjantin Dünya Şampiyonu

Arjantin, Dünya Kupası'nda üçüncü kez şampiyonluk ipini göğüsledi. "Tangocular" futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 1978 ve 1986'nın ardından üçüncü kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Tangocular, 36 yıllık özleme son verdi

Arjantin, Dünya Kupası'nda 36 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Turnuvada son şampiyonluğunu Diego Armando Maradona'nın da yer aldığı kadrosuyla 1986'da elde eden "Tangocular", 36 yılın ardından kupayı müzesine götürmeyi başardı. Arjantin, 6 kez final oynadığı Dünya Kupası'nı 3. kez (1978, 1986, 2022) kazanmayı başardı. "Tangocular", 1930, 1990 ve 2014'te ise ikincilikle yetindi.

Messi, kupa tarihine geçti

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Arjantin'in yıldız oyuncusu Lionel Messi, önemli bir unvanın daha sahibi oldu. Karşılaşmada takımının birinci ve üçüncü golüne imza atan 35 yaşındaki yıldız, Dünya Kupası tarihinde grup aşamasında, son 16 turunda, çeyrek finalde, yarı finalde ve finalde fileleri havalandıran ilk oyuncu unvanını elde etti.

Scaloni, tarihteki 3. isim

Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Dünya Kupası'nı ve Copa America'yı kazanan 3. isim oldu. Bu başarıya daha önce Brezilyalı çalıştırıcılar Mario Zagallo ile Carlos Alberto Parreira elde etmişti.

Dünya Kupası’nda en fazla maça çıkan Messi

Lionel Messi, Dünya Kupası’nda 26. maçına çıkarak turnuva tarihinde en fazla maça çıkan oyuncu oldu. Katar 2022 ile birlikte 5. kez Dünya Kupası’nda mücadele eden Lionel Messi, bu turnuvada attığı 7 golle dünya kupalarında toplam gol sayısını 13’e yükseltti. 35 yaşındaki yıldız, daha önce 4 Dünya Kupası’nda toplam 6 golü bulunuyordu.

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Messi'nin ilk Dünya Şampiyonluğu

Katar’da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası’nda Arjantin, Lionel Messi’nin de yıldızlaştığı mücadelede şampiyonluk sevinci yaşadı. Lionel Messi, kariyerindeki 2’nci Dünya Kupası finalinde ilk şampiyonluğunu kazandı. Messi 2014 yılında Arjantin formasıyla, Almanya’ya karşı final mücadelesinde uzatmalarda 1-0 kaybetmişti. Almanya’da Mario Götze’nin uzatma devrelerinde attığı gol ile kaybeden Arjantin’de Lionel Messi, 2014’te kaybettiği finali Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde telafi etti.

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