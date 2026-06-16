Uluslararası İstanbul Cup'ta şampiyon Kamerun oldu

UDEF, Bab-ı Alem ve TISUP koordinasyonunda düzenlenen turnuvaya bu yıl 32 ülkeden 400’ün üzerinde uluslararası sporcu katıldı. Altı hafta boyunca büyük heyecana sahne olan organizasyon, farklı kıtalardan gelen gençleri dostluk, kardeşlik ve fair-play ruhu içerisinde bir araya getirdi.

Turnuvanın final müsabakaları, kapılarını uluslararası gençliğe açan Esenler Belediyesi'nin ev sahipliğinde, modern altyapısıyla göz dolduran Esenler Futbol Gelişim Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmaların ardından Kamerun takımı şampiyonluğa ulaşırken; Mali ikinci, Sudan üçüncü ve Türkiye dördüncü oldu.

Final programına EDEP Başkanı Seçkin Turan, UDEF Başkanı Abdullah Muhammed İslam, iş insanı Ahmet Kaan, Güreş Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Yıldırım, Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf İmamoğlu, AK Parti Bahçelievler Spor Komisyonu Başkanı Kenan Yıldırım, Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Necmettin Gülak, Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ercan Akcan, TISUP Başkanı Yusuf Mogaya ile spor, iş ve sivil toplum dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ercan Akcan, Türkiyede eğitim gören 350 binin üzerinde uluslararası öğrencinin olduğu, bu öğrencilerden 100 binin istanbuda olduğu ve bu turnuva ile uluslararası öğrencilerin sportif yeteneklerini sergileme imkanı bulduğunu, turnuvanın sadece bir sportif yarışma değil, küresel bir kardeşlik buluşması olduğunu vurguladı.

"İstanbul’da misafir ettiğimiz uluslararası öğrencilerin sadece akademik olarak değil, sosyal ve kültürel olarak da bu şehre aidiyet duymalarını önemsiyoruz. Altı hafta boyunca sahada ter döken 400'ün üzerindeki öğrencimiz, dünyaya tek bir dilden dostluk ve kardeşlik mesajı verdi. Bu muazzam atmosfere ev sahipliği yapan, Esenler Futbol Gelişim Merkezi gibi dünya standartlarındaki bu harika tesisi gençlerimizin kullanımına tahsis eden Esenler Belediyesi’ne ve Belediye Başkanımıza desteklerinden ötürü şükranlarımızı sunuyoruz."

İstanbul Cup Direktörü Zafer Şahinoğlu ise, kıtaları birleştiren bu turnuva, farklı ülkelerden gelen sporcuların dostluk, kardeşlik ve dayanışma ruhu içerisinde bir araya gelmesi turnuvanın en büyük kazanımı olduğu vurgulanarak