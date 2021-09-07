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Ümit Milli Takım maçında tartışma çıkartan olay: Tolunay Kafkas yine eleştirilerin odağında

Ümit Milli Takımımızın İskoçya ile oynadığı karşılaşmada üzücü bir olay yaşandı. 19 yaşındaki futbolcumuz Ali Akman karşılaşmanın ilk yarısında bazı taraftarlar tarafından ıslıklandı. Bununla birlikte geride olan ve gol atması gereken milli takımımızda Ali Akman'ın ikinci yarı başlarken oyundan alınması tartışma çıkardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümit Milli Takım maçında tartışma çıkartan olay: Tolunay Kafkas yine eleştirilerin odağında
Tolunay Kafkas

A Milli Takımımızın en önemli yıldız adaylarından biri olan Ali Akman, İskoçya maçında tribünlerin bir kısmı tarafından ıslıklandı.

Bursaspor'un stadında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında ıslıklanan genç oyuncunun moralinin bozulduğu gözlemlendi.

Yaşanan bu gelişme sosyal medyada gündem haline geldi.

  • Öte yandan teknik direktör Tolunay Kafkas, İskoçya maçının ikinci yarısı başlarken Ali Akman'ı oyundan aldı ve Enis Destan sahaya dahil oldu.

Hatırlanacağı üzere Ali Akman, Bursaspor'dan Almanya'nın Frankfurt takımına bedelsiz olarak transfer olmuştu. Bu transfer sürecinde Bursaspor'un bonservis bedeli almaması ve oyuncunun takımıyla sözleşme uzatmaması yeşil beyazlı camiada tartışmalara neden oldu.

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