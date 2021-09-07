Ümit Milli Takım maçında tartışma çıkartan olay: Tolunay Kafkas yine eleştirilerin odağında

A Milli Takımımızın en önemli yıldız adaylarından biri olan Ali Akman, İskoçya maçında tribünlerin bir kısmı tarafından ıslıklandı.

Bursaspor'un stadında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında ıslıklanan genç oyuncunun moralinin bozulduğu gözlemlendi.

Yaşanan bu gelişme sosyal medyada gündem haline geldi.

Öte yandan teknik direktör Tolunay Kafkas, İskoçya maçının ikinci yarısı başlarken Ali Akman'ı oyundan aldı ve Enis Destan sahaya dahil oldu.

Hatırlanacağı üzere Ali Akman, Bursaspor'dan Almanya'nın Frankfurt takımına bedelsiz olarak transfer olmuştu. Bu transfer sürecinde Bursaspor'un bonservis bedeli almaması ve oyuncunun takımıyla sözleşme uzatmaması yeşil beyazlı camiada tartışmalara neden oldu.

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Ali Akman'a gelince yuhalanıyor. Çocuk milli forma giyiyor ülkenin neden spor ülkesi olamayacağının kanıtlarından sadece birisi. REKLAM September 7, 2021

Ali Akman'ı neden çıkarıyorsun? — Adamın Gol Dedi (@Atakahn) September 7, 2021

Ali Akman ve Barış Alper ikinci yarıda yok. — Onur AKPINAR (@OAkpinar) September 7, 2021

Enis destan’ın girmesi doğru da Ali akman neden çıktı ? İlk yarının en iyisiydi — Yusuf Köse (@yusuffkosee8) September 7, 2021

Tolunay kafkas konusunda çok yazmaya gerek yok çünkü bir jenerasyonu adeta bitirdi @Mustafacevik10 zamanında bu konuyla ilgili çok yazdı donen bütün pislikleri yazdı emin olun su elindeki kadro daki isimler çok iş yapabilecek oyuncular yazık çok yazik.... pic.twitter.com/W2HVR09RDY — SergiyBezhenar (@BezhenarSergiy) September 7, 2021

tolunay kafkas'ın takımı böyle olur işte. dk 39 da kavga cıkarıyorlar:D öfke kontrolu olmayan adamı hoca yaparsanız olacağı bu REKLAM September 7, 2021