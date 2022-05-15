Ümit Öztürk'ten Beşiktaşlıları çıldırtan kırmızı

Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş'ta Valentin Rosier, mücadelenin 19. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Hakem Ümit Öztürk'ün rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası Fransız futbolcuya gösterdiği kart büyük tartışma çıkardı.

Pozisyonda faul olmadığını belirten futbol yorumcuları sosyal medya hesaplarından Ümit Öztürk'e tepki gösterdi.

İşte o yorumlardan bazıları:

Ümit Öztürk’e birisi söylesin Beşiktaş’ın ligde bir iddiası yok!!!

Hoca da bırakalı çok oldu!!! — barış yurduseven (@barisssn) May 15, 2022

2.sarı skandal. İki oyuncu birbirini karşılıklı itip çekiyor!.. Ümit Öztürk bin yıl geçse yine de hakem olamaz. REKLAM May 15, 2022

Ümit Öztürk yine bildiğimiz gibi.. — Koray Baloğlu (@koraybaloglu) May 15, 2022