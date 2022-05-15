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Ümit Öztürk'ten Beşiktaşlıları çıldırtan kırmızı

Göztepe-Beşiktaş maçının hakemi Ümit Öztürk'ün siyah-beyazlı oyuncu Valentin Rosier'e gösterdiği kırmızı kart büyük tartışma çıkardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümit Öztürkten Beşiktaşlıları çıldırtan kırmızı
Ümit Öztürk

Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş'ta Valentin Rosier, mücadelenin 19. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Hakem Ümit Öztürk'ün rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası Fransız futbolcuya gösterdiği kart büyük tartışma çıkardı.

Pozisyonda faul olmadığını belirten futbol yorumcuları sosyal medya hesaplarından Ümit Öztürk'e tepki gösterdi.

İşte o yorumlardan bazıları:

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