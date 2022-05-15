Beşiktaş 9 kişiyle kazandı

Ligde 37. hafta heyecanı devam ediyor. Günün saat 16.00 periyodunda oynanan maçında Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk etti. Üç kırmızı kartın çıktığı maçta gülen taraf 2-0'lık skorla siyah-beyazlılar oldu.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Cyle Larin ve 32. dakikada Josef de Souza kaydetti. Siyah-beyazlılarda 19. dakikada Valentin Rosier ve 37. dakikada ikinci golü atan Josef de Souza kırmızı kart gördü. Göztepe'de ise 75. dakikada Adis Jahovic kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 58'e yükseltti. Göztepe ise 28 puanda kaldı.

3 yıl sonra bir ilk

Deplasmanda Göztepe'nin konuğu olan Beşiktaş karşılaşmanın ilk 37 dakikasında iki kırmızı kart gördü. Siyah-beyazlılar mücadeleyi 2-0 kazansa da 3 yıl sonra ilk kez bir maçta 2 kırmızı kart birden gördü. Beşiktaş, en son 14 Eylül 2019 tarihinde bir maçta 2 kırmızı kart görmüştü.

Süper Lig'in 38. haftasında Göztepe deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ise son haftada sahasında Konyaspor'u konuk edecek.