Spor Ümraniyespor maçlarını hangi statta oynayacak? Başkan açıkladı
FUTBOL FUTBOL

Ümraniyespor maçlarını hangi statta oynayacak? Başkan açıkladı

Ümraniyespor Kulübü Başkanı Tarık Aksar, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nun Süper Lig kriterlerine uygun hale getirileceğini ve maçlarını burada oynayacaklarını açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Ümraniyespor maçlarını hangi statta oynayacak? Başkan açıkladı
Tarık Aksar

Gelecek sezon Süper Lig’de mücadele edecek olan Ümraniyespor’da başkan Tarık Aksar, maçlarını nerede oynayacaklarıyla ilgili soruya cevap verdi.

Saha konusu üzerinden algılara maruz kaldıklarının belirten Aksar, "Ümraniyespor maçlarının tamamını bu sahada oynayacak. Stadımız 1. Lig kriterlerine uygun, Süper Lig’e uygun değil. Bu eksik kriterleri karşılayıp bu sahada maç oynanacak. Ama bizim ilk hedefimiz, U biçiminde stadı aynı anda yıkıp, aynı anda bitireceğiz. Belediye Başkanımız İsmet Bey daha önce Başakşehir ve Nef statlarını yapan kişidir. Kendisi bu işi çok iyi bilir. 'Ben burayı 3 ayda ayağa kaldırırım' diyor. 6 ayda bitecek olsun, aynı Fenerbahçe gibi yaparız. Birkaç tribünü açıp diğerlerini örteriz. Kademe kademe açarız. Bizim sahamız burada, her zaman oynadığımız gibi. Yine bu bir algıdır; 'Sahası yok' şeklinde. Bizim sahamız, çok iyi bir sahadır. Her gelen de çok beğenir. Allah’ın izniyle stadımızı da burada bitireceğiz. 13 bin kişilik UEFA standartlarına uygun bir stat yapacağız burada. Maçlarımızı da burada oynayacağız” dedi.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda şampiyonluk kupasını kaldırdılar.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda şampiyonluk kupasını kaldırdılar.

Sercan Yıldırım: Bursaspor’u bu hale getirenler utanın
SPOR
Sercan Yıldırım: Bursaspor’u bu hale getirenler utanın


Şampiyonun 11i belli oldu

Şampiyonun 11'i belli oldu

​Trabzonspor Olimpiyat Stadyumu'nda Altay'ı konuk ediyor.
İlk 11ler açıklandı

İlk 11'ler açıklandı

Göztepe ile Beşiktaş İzmir'de karşı karşıya geliyor.
Görenlergözlerine inanamadı

​Yolcu otobüsünün deposundan üç göçmen çıktı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması.

'​İstanbul içinde köy hayatı yaşıyorum'

"​Altınlarla paraları poşete koyup verdim."

Kiracı evi oda oda kiralaya vermiş.

​Savaş nedeniyle sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor.

​Doğada sadece 14 gün yetişiyor.

​Bakan Kurum tarih verdi: 2023'te teslim edilecek.

YPG'nin kritik ismi Ekrem Üstek etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.