Ümraniyespor maçlarını hangi statta oynayacak? Başkan açıkladı

Gelecek sezon Süper Lig’de mücadele edecek olan Ümraniyespor’da başkan Tarık Aksar, maçlarını nerede oynayacaklarıyla ilgili soruya cevap verdi.

Saha konusu üzerinden algılara maruz kaldıklarının belirten Aksar, "Ümraniyespor maçlarının tamamını bu sahada oynayacak. Stadımız 1. Lig kriterlerine uygun, Süper Lig’e uygun değil. Bu eksik kriterleri karşılayıp bu sahada maç oynanacak. Ama bizim ilk hedefimiz, U biçiminde stadı aynı anda yıkıp, aynı anda bitireceğiz. Belediye Başkanımız İsmet Bey daha önce Başakşehir ve Nef statlarını yapan kişidir. Kendisi bu işi çok iyi bilir. 'Ben burayı 3 ayda ayağa kaldırırım' diyor. 6 ayda bitecek olsun, aynı Fenerbahçe gibi yaparız. Birkaç tribünü açıp diğerlerini örteriz. Kademe kademe açarız. Bizim sahamız burada, her zaman oynadığımız gibi. Yine bu bir algıdır; 'Sahası yok' şeklinde. Bizim sahamız, çok iyi bir sahadır. Her gelen de çok beğenir. Allah’ın izniyle stadımızı da burada bitireceğiz. 13 bin kişilik UEFA standartlarına uygun bir stat yapacağız burada. Maçlarımızı da burada oynayacağız” dedi.

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