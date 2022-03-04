Ünlü futbolcu Müslüman olduğunu açıkladı

İslam'ı seçerek Müslüman olan ünlüler arasına dünyanın önde gelen kulüplerinde forma giyen Hollandalı futbolcu Clerance Seedorf da dahil oldu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Seedorf, "İslam'a katılmaktan dolayı çok mutlu ve memnunum" ifadelerini kullandı.

ADINI DEĞİŞTİRMEYECEK

Kız arkadaşının kendisine İslam'ı derinlemesine öğrettiğini söyleyen Seedorf, "Müslümanlığı seçmemi kutlayan tüm güzel mesajlara teşekkürler. Dünyadaki tüm Müslüman kardeşlerime selam söylüyorum. İslam'a katılmaktan çok mutlu ve memnunum." dedi

Seedorf, ismini değiştirmeyeceğini ve ailesi tarafından kendisine verilen adıyla yaşamına devam edeceğini söyledi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Clarence Seedorf (@clarenceseedorf)'in paylaştığı bir gönderi REKLAM

SEEDORF KİMDİR? HANGİ TAKIMLARDA OYNADI

Clarence Clyde Seedorf (d. 1 Nisan 1976), Hollandalı eski futbolcu. Milan eski teknik direktörü.

Surinam'ın başkenti olan Paramaribo şehrinde doğan yıldızın Hollandalı ve Güney Amerikalı ebeveynleri vardır. Seedorf'un Surinam vatandaşlığı da bulunuyor.

Clarence Seedorf Hollandalı orta saha oyuncusu. Şu anda Milan'da oynamaktadır. Seedorf kariyerinde Milan ile 2, Ajax Amsterdam ve Real Madrid'le birer kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmıştır. Dünyanın en kariyerli oyuncuları arasındadır. 2007 yılında Şampiyonlar Ligindeki en iyi orta saha oyuncusu ödülünü aldı.

Seedorf kariyerine 1990'ların başında AFC Ajax'ta sağ kanat ortasaha oyuncusu olarak başladı. 29 Kasım 1992'de 16 yaşındayken FC Groningen karşısında ilk kez profesyonel olarak forma gitdi. Kariyerinin ilk yıllarında Ajax'ın 1994 ve 1995 yıllarındaki Eredivisie şampiyonluğunda rol oynadı. Ajax'ın 1995 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda kilit adam oldu. 1995 yazında U.C. Sampdoria'ya transfer oldu ancak orada sadece 1 sezon oynadı ve 3 gol kaydetti.

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Real Madrid

Seedorf 1996'da Real Madrid'e transfer oldu ve ilk sezonunda takımın yeniden La Liga şampiyonu olmasına yardım etti. İkinci sezonunda 1997-1998'de takımı Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısında büyük rol oynadı. Real Madrid o yıl finalde Juventus'u 1-0 yenerek şampiyon oldu ve Seedorf da kariyerinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu gördü. Seedorf'un 1999-2000 sezonunda tekrar İtalya'ya transfer olarak (bu kez 13.5 milyon sterlin karşılığında Inter'e) Real Madrid'teki kariyerini bitirdi.

Inter

Takımına 2000'de Coppa Italia finaline çıkmasına yardım etmesine rağmen Seedorf Inter'deyken büyük bir başarı göremedi. Yine de Interliler tarafından oyuncu, 9 Mart 2002'de Juventus ile 2-2 berabere kaldıkları maçta attığı uzun mesafeli güzel golleriyle hatırlanır.

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Milan

İki yıllık İnter deneyiminden sonra Francesco Coco ile takas olup ezeli rakipleri Milan'a transfer olmuştur. 2003 yılında, 26 yaşındayken Coppa Italia'yı kazanarak İtalya'daki ilk kupasını kaldırmıştır.

Botafogo

Kariyerine avrupanın zirve takımlarını sığdıran Surinam asıllı yıldız futbolcu, 1 Temmuz 2012 tarihinde Brezilya ligi takımlarından Botafogo'ya transfer olmuştur.

Millî Takım Kariyeri

Hollanda Millî Takımı'na ilk kez 18 yaşında 14 Aralık 1994'de Lüksemburg'a karşı oynamak için çağrıldı. Seedorf 1996 Avrupa eleme maçında 5-0 biten maçta ilk golünü attı.

12 Kasım 2006 tarihide, Wesley Sneijder'in sakatlanmasından sonra kadroya çağrıldı. 2004 Haziran ayından bu yana ilk kez geri çağrıldı. Seedorf Hollanda ile 87 maça çıktı.

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Teknik direktörlük kariyeri

Milan'ın sahibi Silvio Berlusconi'nin devreye girmesiyle Brezilya'da sürdürdüğü aktif futbol yaşantısına nokta koyan Seedorf, kariyerine teknik direktör olarak devam etmek üzere Milano'ya gitti.

Milano'da 16 Ocak 2014'te yapılan imza töreninde Milan Kulübü Asbaşkanı Adriano Galliani ve 37 yaşındaki Seedorf arasında 2016 yılının haziran ayına kadar sürecek 2,5 yıllık anlaşmasına rağmen 9 Haziran 2014'de sözleşmesi feshedildi ve yerine Filippo Inzaghi getirildi.

2 sene sonra 2016 Temmuz ayında Çin'in 1. Lig takımı Shenzhen FC'in başına getirildi.