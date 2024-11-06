﻿Van Bronckhorst'tan oyuncularına 'canavar' benzetmesi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta karşılaşmasında Malmö'yü 2-1 mağlup etti.





Galibiyetin ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst basın toplantısında soruları yanıtladı.





Giovanni van Bronckhorst şöyle konuştu:

'Canavar gibi defans yaptık'

"Bizim için önemli bir galibiyet. Birçok açıdan önemli, 3 puana ihtiyacımız vardı. 6 puana ulaştık. Son iki maçtan sonra bizim için büyük bir adım, reaksiyon oldu. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Canavar gibi defans yaptık. Lyon'dan sonra bu maçtan da galibiyetle ayrıldığımız için mutluyum, oyuncularımla gurur duyuyorum."





'Bizim amacımız her zaman gelişmek'

"Devamlılık ve istikrar lazım. Cumartesi ve bugün arasında fark var. Çok fazla oyuncu geldi. Bunların da adaptasyonu gerekiyor. Bizim amacımız her zaman gelişmek. Bugünden dolayı mutlu ve gururluyuz."

'Kendi çıtalarına yaklaştılar'

"Bugün birçok oyuncumuz iyi oynadı, kendi çıtalarına yaklaştılar. Böyle iyi oynadığınızda da kazanıyorsunuz maçları."





'Semih, iyi bir iş çıkardı'

"Semih'in kalitesini biliyoruz. Ciro'nun olmadığı ilk maçı oynadık. Semih, iyi bir iş çıkardı. İkinci yarıda daha tehlikeliydi. Attığı gol de kendi gücünden geliyor. Çok iyi performans gösterdi. Kendisiyle çok konuşuyoruz. Gelişiyor. Bugün onun için önemliydi, gol attığı için de mutluyum."

'Tempomuz ve agresifliğimiz iyiydi'

"Tüm oyuncularınız sizinle birlikte olmalısınız istersiniz ama bazen sakatlıklar, cezalılar oluyor. Bugün tüm takım yapması gerekeni yaptı. Tempomuz ve agresifliğimiz iyiydi. Sonuçtan memnunum özellikle cumartesi günkü oyun ve sonuçtan sonra."





'Hedefimiz gruptan çıkmak'

"İlk hedefimiz gruptan çıkmak. İlk iki maçta iki mağlubiyet aldık. Ama ondan sonra 6 puana ulaştık. Her galibiyet bizi gruptan çıkma hedefine yaklaştırıyor."



















