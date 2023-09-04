|
Spor

Galatasaray orta sahasına kavuşuyor

Sarı-kırmızılıların Matias Vecino Falero transferinde mutlu sona ulaştığı öne sürüldü. Sarı-Kırmızılıların Matias Vecino Falero ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

00:42 . 4/09/2023 Pazartesi
Diğer
Vecino

Vecino

Galatasaray yeni orta sahasına kavuşuyor. Sarı-Kırmızılıların Matias Vecino ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.


Orta saha transferi için bir süredir mesai harcayan Galatasaray yönetimi, amacına ulaştı. Galatasaray'ın Matias Vecino'nun transferini noktaladığı belirtildi.


Vecino'nun bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor

beIN SPORTS'un haberine göre Galatasaray, Matias Vecino Falero'yu 2+1 yıllığına kadrosuna kattı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.


Sağlık kontrollerinden geçecek olan Matias Vecino Falero daha sonra kendisini Galatasaray'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.


2022-23 sezonu başında Lazio'ya imza atan Matias Vecino Falero, takımla çıktığı toplam 46 maçta 4 gol, 1 asistlik katkı verdi.





#Galatasaray
#Vecino
#transfer
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Samsunspor - İstanbulspor maçı ne zaman oynanacak?