Vecino
Galatasaray yeni orta sahasına kavuşuyor. Sarı-Kırmızılıların Matias Vecino ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Orta saha transferi için bir süredir mesai harcayan Galatasaray yönetimi, amacına ulaştı. Galatasaray'ın Matias Vecino'nun transferini noktaladığı belirtildi.
beIN SPORTS'un haberine göre Galatasaray, Matias Vecino Falero'yu 2+1 yıllığına kadrosuna kattı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Sağlık kontrollerinden geçecek olan Matias Vecino Falero daha sonra kendisini Galatasaray'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.
2022-23 sezonu başında Lazio'ya imza atan Matias Vecino Falero, takımla çıktığı toplam 46 maçta 4 gol, 1 asistlik katkı verdi.