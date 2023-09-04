Galatasaray yeni orta sahasına kavuşuyor. Sarı-Kırmızılıların Matias Vecino ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Orta saha transferi için bir süredir mesai harcayan Galatasaray yönetimi, amacına ulaştı. Galatasaray'ın Matias Vecino'nun transferini noktaladığı belirtildi.

beIN SPORTS'un haberine göre Galatasaray, Matias Vecino Falero'yu 2+1 yıllığına kadrosuna kattı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Sağlık kontrollerinden geçecek olan Matias Vecino Falero daha sonra kendisini Galatasaray'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.