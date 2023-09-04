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Spor

Vecino transferi iptal

Galatasaray, Matias Vecino transferinde mutlu sona ulaşmıştı. Taraftarlardan gelen tepki sonrası sarı-kırmızılı yönetim transferi askıya aldı.

10:22 . 4/09/2023 Pazartesi
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Vecino

Vecino

Sarı-Kırmızılılar, orta saha transferi için Uruguaylı Matias Vecino'yla 2+1 yıllık anlaşma sağlamıştı.


Orta saha transferi için bir süredir mesai harcayan Galatasaray yönetimi, Vecino hamlesinden sonra sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük tepki aldı.


Sosyal medya platformu X'te Türkiye gündemine giren #Vecinoistemiyoruz etiketi transferin askıya alınmasında etkili oldu.


Galatasaray yönetimi, UEFA'ya kadroyu bildirmeye az süre kalmışken orta saha hamlesi için yeni adaylara yöneldi.






#Galatasaray
#Vecino
#transfer
#iptal
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