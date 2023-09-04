Vecino transferi iptal

Vecino
Sarı-Kırmızılılar, orta saha transferi için Uruguaylı Matias Vecino'yla 2+1 yıllık anlaşma sağlamıştı.
Orta saha transferi için bir süredir mesai harcayan Galatasaray yönetimi, Vecino hamlesinden sonra sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük tepki aldı.
Sosyal medya platformu X'te Türkiye gündemine giren #Vecinoistemiyoruz etiketi transferin askıya alınmasında etkili oldu.
Galatasaray yönetimi, UEFA'ya kadroyu bildirmeye az süre kalmışken orta saha hamlesi için yeni adaylara yöneldi.