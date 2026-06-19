Vedat Muriqi resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, Kosovalı golcü Vedat Muriqi ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, transfer görüşmeleri için prensip anlaşmasına vardığı eski Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'yi kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, 1994 doğumlu oyuncu ve kulübü Mallorca ile anlaşma sağlandığı belirtilerek "Golcü oyuncu Vedat Muriqi, kendisini 3 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.
Kadıköy'de gerçekleştirilen imza töreninde başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerin yanı sıra futbol direktörü Oğuz Çetin'in de yer aldığı açıklamada belirtildi.
Vedat Muriqi ise "Bana bu formayı tekrar layık gören Sayın Başkanımıza, Oğuz Hocama, sevgili Hocamız İsmail Kartal'a, tüm değerli Fenerbahçe taraftarlarına canıgönülden teşekkür ederim. Bu arma için hiçbir zaman mücadeleden, savaştan kaçmayacağıma emin olabilirsiniz. Bu formaya her zaman olduğu gibi tekrar layık olacağımı şimdiden söyleyebilirim. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olsun." ifadelerini kullandı.