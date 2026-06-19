Fenerbahçe bir yıldızı daha kadrosuna katıyor: Görüşmeler için İstanbul'da

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği hız kesmeden devam ediyor. Vedat Muriqi ile prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertliler, savunma hattı için de dikkat çeken bir ismi gündemine aldı.