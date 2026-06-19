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Fenerbahçe bir yıldızı daha kadrosuna katıyor: Görüşmeler için İstanbul'da

Fenerbahçe bir yıldızı daha kadrosuna katıyor: Görüşmeler için İstanbul'da

15:3619/06/2026, Cuma
G: 19/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Fenerbahçe
Fenerbahçe

Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferinin ardından bir yıldız ismi daha bitiriyor. Sarı-lacivertli yönetim başarılı savunma oyuncusunun menajerini İstanbul'a getirdi.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği hız kesmeden devam ediyor. Vedat Muriqi ile prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertliler, savunma hattı için de dikkat çeken bir ismi gündemine aldı.

Fenerbahçe'nin stoper transferi için uzun süredir takip ettiği Lens forması giyen Malang Sarr konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Gazeteci Erdem Akbaş'ın aktardığı bilgilere göre, Fransız futbolcunun temsilcisi sarı-lacivertli yönetimle görüşmeler gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geldi.

Yönetimin, oyuncunun menajeriyle yapılacak görüşmelerde transferin mali şartlarını ve sözleşme detaylarını masaya yatıracağı öğrenildi. Teknik heyetin de olumlu rapor verdiği Malang Sarr'ın, Fenerbahçe'nin stoper adayları arasında ilk sırada yer aldığı ifade edildi.




#Fenerbahçe
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