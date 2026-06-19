Fenerbahçe'de rota yeniden Sörloth! İstenen bonservisi açıkladı

İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de gündem yeniden Alexander Sörloth oldu. Norveçli golcü için istenen bonservis miktarı da netleşti.
İsmail Kartal'la anlaşmaya sağlayan ve Vedat Muriqi'yi kadrosuna katmaya hazırlanan Fenerbahçe, forvete bir hamle daha yapmanın peşinde.
Kosovalı golcü Vedat Muriqi'yi dün İstanbul'a getiren Fenerbahçe'de gündemdeki isimlerden biri, kariyerine Atletico Madrid'de devam eden Alexander Sörloth.
Nicolo Schira'nın haberine göre Fenerbahçe, Juventus'un da listesinde olan golcü oyuncu için transfer yarışına dahil oldu.
Haberde, Atletico Madrid'in Norveçli golcünün bonservisiyle ilgili kararını verdiği ve ayrılık için 35 milyon euroluk bir bonservis talep ettiği belirtildi. İspanyol ekibinde geçtiğimiz sezon 54 maçta süre alan Sörloth, 20 gol atarken 1 asist kaydetti.
Futbol kariyerine Norveç'in Strindheim takımında başlayan Alexander Sörloth, sonrasında sırasıyla Rosenborg, Bodo/Glimt, Groningen, Midtyjlland, Crystal Palace, Gent, Trabzonspor, Leipzig, Real Sociedad ve Villarreal formalarını giydi. Deneyimli santrfor, 2024'te Villarreal'den Atletico Madrid'e 32 milyon euroluk bir bonservisle transfer oldu.