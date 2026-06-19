Fenerbahçe'de rota yeniden Sörloth! İstenen bonservisi açıkladı

Haberde, Atletico Madrid'in Norveçli golcünün bonservisiyle ilgili kararını verdiği ve ayrılık için 35 milyon euroluk bir bonservis talep ettiği belirtildi. İspanyol ekibinde geçtiğimiz sezon 54 maçta süre alan Sörloth, 20 gol atarken 1 asist kaydetti.